Grêmio Com gol de Dani Ortolan, Gurias Gremistas vencem o Santos pelo Brasileiro Feminino

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2023

Com os três pontos, o Grêmio sobe provisoriamente para a zona de classificação da competição, dependendo de outros resultados Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA

Atuando no CFT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, as Gurias Gremistas, com o apoio da torcida, venceram neste sábado (01) o Santos pelo placar de 1 a 0, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro A1. O gol do Tricolor foi anotado por Dani Ortolan. Com os três pontos, o Grêmio sobe provisoriamente para a zona de classificação da competição, dependendo de outros resultados.

Em campo, o técnico Felipe Endres promoveu algumas mudanças na equipe titular. Sem a zagueira Tuani, suspensa pelo terceiro amarelo, o comandante optou por escalar Pati Maldaner e Mónica Ramos na defesa. Na frente, outra mudança, Dani Ortolan iniciou o jogo.

Nos primeiros cinco minutos de partida, o jogo era disputado no meio de campo e sem finalizações. A equipe gremista trocava passes rápidos afim de chegar no ataque. Com oito jogados, Vivi Holzel teve de fazer uma grande defesa. Fabi Simões recebeu na entrada da grande área e chutou cruzado, mas a arqueira gremista estava lá para espalmar para escanteio.

A partir dos 10’, as Gurias Gremistas passaram a tocar mais a bola no ataque, recuando a defesa adversária, que conseguia afastar as oportunidades gremistas. Aos 11’, Dani Ortolan recebeu na intermediária e, vendo a goleira recuada, tentou o chute, mas a Camila ficou com a bola.

A camisa 9 não desperdiçou a chance aos 18’. No lance, Laís Giacomel, pela direita, cruzou na medida para Dani Ortolan, que cabeceou para o fundo do gol. As Gurias Gremistas seguiram em cima e, com 24’, Rafa Levis encontrou Dani Ortolan, que chegou chutando forte, fazendo a goleira Camisa defender em dois tempos.

O ponteiro passava dos 30’, quando o Santos teve uma falta a seu favor. Porém, Vivi Holzel não precisou trabalhar visto que a bola foi direto pela linha de fundo. Quando as Sereias da Vila tentavam chegar ao ataque, a defesa gremista afastava com categoria.

Nos minutos finais, poucas oportunidades de gol eram contabilizadas, mas era o Tricolor que dominava as ações da partida, buscando a todo momento o segundo gol.

As Gurias Gremistas voltaram ao campo sem mudanças. A etapa complementar iniciou com o Santos tentando se impor no ataque, mas sem grandes perigos para a arqueira Vivi Holzel. As oportunidades adversárias iam para fora.

Com 12’ jogados, Vivi precisou realizar a primeira defesa. A goleira ficou com a bola em um chute colocado.

O ponteiro passava dos 16’, quando o Tricolor tentou surpreender as adversárias. Laís Giacomel avançou para dentro da grande área, pela direita. A lateral tentou o chute, mas a bola acabou subindo demais. Já aos 18’, Thaisinha finalizou de longe, mas Vivi estava lá para pegar firme.

O Grêmio chegou com perigo novamente aos 20’. Rafa Levis cobrou falta para trás e Caty chegou chutando, mas a tentativa pegou na defesa. O técnico Felipe Endres promoveu as primeiras mudanças aos 22’. Manu Balbinot e Cássia entraram nas vagas de Caty e Shashá.

Com 25’ jogados, Vivi Holzel realizou uma grande defesa, à queima roupa. Após cruzamento, Ketlen, de frente para o gol, cabeceou, mas a arqueira gremista estava lá para defender.

O ponteiro passava dos 29’, quando o comandante gremista promoveu mais duas modificações. Laís Giacomel e Rafa Levis saíram para as entradas de Brito e Pri Back. Logo depois, retornando após nove meses, Pri Back já teve a primeira oportunidade. A camisa 7 avançou pela direita e tentou tocar na saída da arqueira, que acabou ficando com a bola.

A última troca veio aos 37’ de jogo. Emmily Karla entrou na vaga de Dani Ortolan. Nos minutos finais, o Santos buscou se impor, tentando se infiltrar na defesa tricolor, mas a zaga gremista afastava com tranquilidade. O próximo compromisso será diante do Flamengo, pela sétima rodada, no dia 17 de abril, em casa.

2023-04-01