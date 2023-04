Inter Inter realiza penúltimo treino em Porto Alegre e se prepara para a Libertadores

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Inter enfrenta o Independiente Medellín, no Atanasio Girardot, na próxima terça-feira (04) pela competição Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A manhã deste sábado (01) foi de trabalhos fortes para o grupo do Inter. Pelo quinto dia consecutivo, o elenco colorado foi a campo no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, e deu andamento aos preparativos para a estreia na CONMEBOL Libertadores.

Na próxima terça-feira (04), dia de seu aniversário de 114 anos, o Clube do Povo enfrentará o Independiente Medellín, no Atanasio Girardot, pela partida de abertura do grupo B da competição continental.

O técnico Mano Menezes inaugurou o final de semana com treino tático, promovido para ajustar arestas do time que irá a campo em Medellín. Além do Independiente, o grupo B da CONMEBOL Libertadores também conta com Metropolitanos-VEN e Nacional-URU, adversários que visitarão o Beira-Rio nos próximos dias 18 de abril e três de maio, respectivamente, pelas rodadas de encerramento do turno de ida do chaveamento.

Na manhã deste domingo (02), Mano comandará o último treino em solo brasileiro. Após a atividade, o grupo embarcará, à tarde, para Medellín, onde encerrará os preparativos na tarde de segunda.

No CT do Atlético Nacional, a comissão técnica concluirá os arremates finais da escalação que abrirá a 15ª participação colorada na principal competição de clubes do continente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-realiza-penultimo-treino-em-porto-alegre-e-se-prepara-para-a-libertadores/

Inter realiza penúltimo treino em Porto Alegre e se prepara para a Libertadores

2023-04-01