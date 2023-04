No primeiro minuto da partida, disputada diante de 15,8 mil torcedores, João Pedro deu um chute forte para frente, mas Bruno apenas acompanhou e deixou a bola sair pela linha de fundo. Aos 4, Grêmio chegou pela direita mas o cruzamento de Villasanti saiu muito forte, ficando nas mãos do goleiro do Caxias.

Aos 5, o time da Serra Gaúcha chegou com Marcelo, que fez o cruzamento pela direita mas ninguém conseguiu finalizar. Aos 7, gol do Caxias: Marlon passou por João Pedro e Lucas Silva, entrou na grande área e desviou a bola do goleiro com um chute cruzado e rasteiro, para o fundo da rede.

Aos 12, o Grêmio fez boa jogada de ataque. Lucas Silva inverteu a bola para João Pedro pela direita, cortou para a esquerda e mandou uma “bomba”. Mas o arqueiro do time grená fez boa defesa. Aos 18, Cristaldo foi acionado na esquerda, mas esbarrou em falta de Moacir.

Aos 25, novo ataque do Caxias: Peninha chutou em cima da marcação, porém na sequência a bola voltou para ele, que bateu novamente na defesa. Um minuto depois, Cristaldo tabelou com Suárez, que serviu a Vina para um chute que jogou a bola sobre o gol.

Aos 28, em escanteio, a defesa grená não conseguiu afastar e Bruno Alves mandou perto do arco, mas a bola acabou saindo para fora. Aos 32, Lucas Silva faz bom lançamento para Reinaldo, mas o lateral não conseguiu dominar, deixando a bola sair.

Aos 34, João Pedro tentou tabelar com Suárez, mas o camisa 9 devolveu mal e a bola acabou saindo pela linha de fundo. Aos 36, em erro tricolor, o caxiense Eron acionou Peninha, que tentou bater direto, sem sucesso.

Aos 37, o Grêmio respondeu com Lucas Silva mandando uma bomba de fora da área, entretanto a bola se desviou no caminho e exigiu do goleiro uma defesa com o pé, “no susto”. No rebote, Suárez chutou a gol mas o goleiro novamente levou a melhor.

Aos 42, Reinaldo recebe na esquerda, tentou o cruzamento para Suárez, mas a bola saiu pela linha de fundo. Aos 43, João Pedro fez jogada individual desde o meio campo, tentou o chute na entrada da grande área, para nova defesa do goleiro.

Aos 48, o empate: em jogada de escanteio, Bruno Uvini cabeceou para o meio da área e Vina completou, também de cabeça, deslocando o goleiro anfritrião.

Já no início do segundo tempo, aos 2 minutos, Bruno Ferreira foi pressionado e se obrigou a dar um chutão para frente. Aos 6, o VAR chamou o árbitro para revisar lance de Moacir sobre Villasanti. O juiz foi até o monitor e então decidiu pelo cartão vermelho.

Aos 18, Cristaldo tentou o toque rasteiro na área, mas Bruno Ferreira saiu do gol para fazer a defesa. Aos 27, João Pedro cruzou para Cristaldo, mas a bola acabou batendo em Dudu Mandai e saiu para escanteio.

Aos 36, Vina fez bom cruzamento para área procurando Bitello, mas o jogador acabou fazendo falta de ataque. Aos 40, Lucas Silva soltou uma pancada de fora da área, o arqueiro defendeu Suárez finalizou no rebote, mas a bola foi para escanteio.

Aos 45, Suárez conseguiu um belo cruzamento no meio da área, mas Vina acabou cabeceando para fora. Aos 48, Bruno Alves recebeu na intermediária e arriscou de longe, mas pegou mal e acabou saindo por fora.

Ficha técnica

– Caxias: Bruno Ferreira, Marcelo, Dirceu, Fernando, Dudu Mandai, Moacir, Marlon, Peninha (Adriel), Jean Dias (Iago), Diego Rosa (Ricardo Lima) e Eron (Marcão). Técnico: Thiago Carvalho.

– Grêmio: Adriel, João Pedro (Galdino), Bruno Alves, Bruno Uvini, Reinaldo, Lucas Silva, Villasanti (Gustavinho), Bitello, Cristaldo (Zinho), Vina e Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

– Arbitragem: Anderson Daronco, auxiliado por Mauricio Coelho Silva Penna e Maira Mastella Moreira. No VAR, Rodrigo D’Alonso Ferreira.