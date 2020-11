Esporte Com gols de Jean Pyerre e Maicon, Grêmio vence o Goiás por 2 a 1 na Arena

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 30 de novembro de 2020

Com o retorno de Maicon no meio-campo e a preservação de Pepê, o técnico Renato Portaluppi foi com um time misto enfrentar o Goiás, pelo jogo atrasado da 6° rodada. Completando 384 jogos na casamata tricolor, Renato recebeu uma homenagem antes da partida iniciar, o comandante se tornou o técnico que mais vezes treinou o Grêmio.

PRIMEIRO TEMPO

A partida se iniciou com as equipes tentando se conhecer, o Grêmio ia trocando passes na intermediária, ao que tentava se aproximar cada vez mais da área adversária. Aos 3 minutos, após uma jogada de passes, o lateral direito Victor Ferraz arriscou de fora, mas a bola subiu demais. Grêmio chegou primeiro, e chegou a segunda vez, sem dar espaço para o Goiás. Luiz Fernando cruzou da direita, Diego Souza cabeceiou, e Tadeu evita o gol.

Em pressão, o Tricolor conseguiu a terceira investida na sequência. Aos 8 minutos, em tabela com Victor Ferraz, Luiz Fernando entrou na área adversária mas o goleiro Tadeu defendeu com as pernas. Depois das diversas tentativas, aos 18 minutos, o Grêmio não perdoou. Tadeu saiu jogando errado e deu um presente nos pés de Jean Pyerre, que não quis nem saber, o camisa 10 tricolor bateu praticamente sem goleiro e abre o placar na Arena. Grêmio 1×0.

A partida dominada pelo Grêmio, só dava a camisa tricolor no ataque. Aos 25 minutos, Luiz Fernando recebeu na área do Goiás e tentou acionar Diego Souza, mas já havia impedimento do atacante do Grêmio na jogada. Aos 30 minutos, o Goiás deu resposta. Com Fernandão, mas Vanderlei cresce e faz a defesa. Jogo do Grêmio ia fluindo muito pela direita com Ferraz e Luiz Fernando. Lateral por dentro constantemente criava e ajudava os volantes.

Ademais, o restante da partida voltou a ser de pressão tricolor, aos 41 minutos, Jean Pyerre deu lindo passe para Ferreira, que saiu cara a cara com Tadeu, mas para em grande defesa do goleiro esmeraldino, que salvou o Goiás. Na sequência, aos 42 minutos, Tadeu fez boa defesa e salva o Goiás em cabeceio de Jean Pyerre, mas dá rebote; a bola sobrou para Diego Souza, que deu um chapéu em Taylon, mas não conseguiu finalizar; Ferreira ficou com ela, mas bateu para fora.

Mesmo com pressão, o primeiro tempo se encerrou com 1×0 no placar.

SEGUNDO TEMPO

A segunda etapa já teve início com ataque tricolor, Ferreira tentou jogada individual, mas o goleiro Tadeu se antecipou. Na sequência, aos 4 minutos, boa trama! Diego Souza recebeu na área do Goiás e cruzou para Matheus Henrique, que cabeceiou cruzado; Luiz Fernando se esticou, mas não alcançou a bola.

O Goiás, que retomou a partida com troca tripla, se apresentou logo aos 6 minutos. Após cobrança de escanteio, David Duarte testa e quase empata, a bola bate no travessão.

No entanto, jogo retornou bem mais em aberto. Goiás mais organizado pra contra-atacar com as mudanças, ia para um 3-5-2 e levava perigo. Grêmio errando alguns passes, e pecando nas finalizações.

Mas nem dessa forma foi suficiente para que parasse o ataque tricolor, que modificou o placar aos 19 minutos. Maicon recebeu cruzamento rasteiro na área do Goiás e ampliou para o Tricolor; bandeira chegou a marcar impedimento, mas o VAR validou a jogada!

Entretanto, na sequência, quem modificou o placar foi a equipe esmeraldina. João Marcos, recebeu nas costas da defesa do Grêmio, dominou com tranquilidade e fuzilou o goleiro Vanderlei. Grêmio 2×1 Goiás.

Sem querer parar, Jean Pyerre lançou Pepê, aos 40 minutos, mas foi travado por Heron; na sequência da jogada, Churín ficou com a bola, mas isolou ao finalizar.

Na sequência, o Grêmio tentou novamente mas a bola não quis entrar. A partida se encerrou com 2×1 no placar.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte