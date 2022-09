Futebol Com gols de Messi, Mbappé e Neymar, PSG vence o Maccabi Haifa de virada na Champions League

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2022

No fim da partida, quando o Maccabi Haifa tentava o empate, o PSG conseguiu ampliar com Neymar. (Foto: PSG/Divulgação)

Nesta quarta-feira (14), o PSG foi até Israel para enfrentar o Maccabi Haifa pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League e venceu por 3 a 1, de virada, no Estádio Sammy Ofer. Chery abriu o placar, mas Messi, Mbappé e Neymar viraram para os parisienses.

O Maccabi Haifa não se intimidou com o poderoso PSG e dominou o primeiro tempo. Aos 24 minutos, Haziza levantou bola na segunda trave, e Vitinha não marcou o camisa 10 Chery, que apareceu sozinho na risca da pequena área para abrir o placar.

Ainda na etapa inicial, o Paris conseguiu o empate. Em jogada individual, Mbappé bateu cruzada e a zaga do time de Israel tentou cortar. A bola, entretanto, sobrou para Messi na pequena área, e o argentino deixou tudo igual.

No segundo tempo, o time de Christophe Galtier pressionou o Maccabi Haifa e conseguiu a virada invertendo os papéis. Em lindo passe de Messi, Mbappé recebeu nas costas da marcação e bateu na saída do goleiro para botar o PSG na liderança do placar.

No fim da partida, quando o Maccabi Haifa tentava o empate, o PSG conseguiu ampliar com Neymar. Em lindo passe de Verratti, o camisa 10 saiu sozinho com o goleiro e bateu para encerrar um jejum de 11 partidas sem marcar na Champions League.

Com a vitória, o PSG chega aos seis pontos em duas partidas no Grupo H e lidera a chave. O Maccabi Haifa segue sem pontos, e está empatado com a Juventus, que perdeu para o Benfica nesta quarta-feira, em Turim.

Real Madrid

Outro favorito que não teve uma vida fácil foi o atual campeão Real Madrid, no Santiago Bernabéu, onde o Leipzig soube se defender e levar perigo nos contra-ataques. No primeiro tempo, Courtois evitou pelo menos três gols do time alemão.

Na etapa final, após boa jogada de Vinícius Jr., Valverde fez o primeiro gol da partida, aos 35 minutos. Asensio, em belo gol, fez o segundo, aos 46. O Real lidera o Grupo F, com seis pontos, dois a mais que o Shakhtar Donetsk, que só empatou com o Celtic por 1 a 1.

Manchester City

Em seu primeiro jogo contra sua ex-equipe, Halland conseguiu levar o Manchester City à vitória sobre o Borussia Dortmund. E foi de virada: 2 a 1. Todos os gols saíram na etapa final. Bellingham colocou o time alemão na frente, aos 11 minutos, mas Stones empatou para os ingleses, aos 35.

Mas o melhor estava por vir. Aos 39, Halland fez um golaço e garantiu três pontos importantes para o City, que assumiu a liderança isolada do Grupo G, com seis pontos, deixando o Borussia com três. Copenhagen e Sevilla, que empataram sem gols, somaram seus primeiros pontos.

Outros jogos

Pelo Grupo A, o Napoli ficou em primeiro, após bater o Rangers por 3 a 0, na Escócia. Os italianos somam seis pontos, contra três de Liverpool e Ajax.

No Grupo E, o Milan chegou aos quatro pontos, ao vencer o Dínamo Zagreb (três pontos), em Milão por 3 a 1. O Salzburg somou o segundo ponto, ao empatar com o Chelsea, por 1 a 1. Os ingleses só tem um ponto na chave.

Sequência

A Champions League agora terá uma pausa de três semanas, e as equipes só voltam a campo pela competição no dia 5 de outubro. O PSG encara o Benfica, em Lisboa, enquanto o Maccabi Haifa joga contra a Juventus em Turim. As informações são do site Lance e do jornal O Estado de S. Paulo.

