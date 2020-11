Mundo Com história familiar trágica, Joe Biden será o presidente americano mais velho a assumir o cargo

Ele se colocou como um candidato com a experiência que as atuais circunstâncias exigem. (Foto: Reprodução)

Joe Biden completa 78 anos em 20 de novembro. Dois meses depois, ele vai assumir a presidência dos Estados Unidos e será a pessoa mais velha a ocupar o cargo, segundo indicam projeções dos veículos de imprensa.

O presidente eleito tem vida pública desde 1969, quando iniciou a carreira política como vereador de um condado do estado do Delaware. Três anos depois, em 1972, aos 29 anos, ele venceu eleições para o Senado do país pela primeira vez e se tornou uma das pessoas mais jovens a ocupar o cargo de senador nos EUA. O presidente era Richard Nixon, e o país ainda estava a três anos de sair da Guerra do Vietnã.

Depois disso, Biden se reelegeu outras cinco vezes, até assumir o cargo de vice-presidente na chapa de Barack Obama, em 2008. Ele teve cargos como deputado eleito entre 1969 e 2017.

Esses 48 anos ininterruptos foram um de seus trunfos durante a campanha vitoriosa. Ele se colocou como um candidato com a experiência que as atuais circunstâncias exigem.

Biden criticou seu adversário, Donald Trump, pela forma como o republicano conduziu a resposta à pandemia de Covid-19, que ele classificou como lenta. O democrata sugeriu, por exemplo, aumentar a quantidade de testes, não cobrar por eles e fornecer uma eventual vacina de graça.

A pauta da saúde foi central para Biden, que foi vice de Obama quando foi aprovada a lei de atendimento acessível à saúde, que democratizou os serviços médicos nos EUA.

Oficialmente, sua vida como um político de projeção nacional começou em um hospital, mas por um motivo trágico.

Em 1972, Biden já tinha sido eleito senador, mas ainda não havia tomado posse quando sua mulher se envolveu em um acidente de carro em Delaware. Os filhos do casal estavam no carro. Biden perdeu a esposa e a filha mais nova, de 18 meses.

O democrata já disse que, na época, pensou em não assumir o posto, mas, no fim, decidiu que iria mesmo ser senador. Ele foi empossado no quarto de hospital onde um de seus filhos estava internado.

Durante décadas, ele viajou diariamente de trem entre Washington DC e Delaware para estar com os filhos à noite. Ele ganhou, inclusive, o apelido de “Amtrak Joe” por causa dessa rotina – Amtrak é o nome da empresa de trem.

Biden, nascido na Pensilvânia em 1942, em uma família católica (os EUA são de maioria protestante), se casou de novo em 1977, com Jill Tracy Jacobs, e teve outras crianças.

Ele enfrentou uma segunda tragédia pessoal quando Beau Biden, seu filho mais velho, foi diagnosticado com um tumor cerebral em 2013 e morreu dois anos depois.

A campanha de 2020

Biden teve um começo de campanha ruim. O Partido Democrata escolhe seu candidato em um processo chamado de primárias. Há votações em etapas entre pré-candidatos que tentam a nomeação. Além de Biden, Kamala Harris, a próxima vice-presidente, também concorreu.

Nas três primeiras rodadas, Biden conseguiu, no máximo, um segundo lugar distante do primeiro colocado.

A corrida começou a virar para ele no estado da Carolina do Sul. Biden ficou em primeiro, bem à frente dos demais pré-candidatos.

A partir desse momento, o número de pré-candidatos diminuiu, até que ficaram somente ele e Bernie Sanders, que também desistiu de sua candidatura e declarou apoio.

A Carolina do Sul, onde começou a virada, é um estado onde o eleitorado negro tem uma representação significativa, e Biden é associado a Barack Obama, de quem foi vice-presidente.

Quando Obama venceu as primárias em 2008, ele não tinha experiência em política externa. Fazia sentido nomear um vice que pudesse trazer isso à chapa.

Durante o período em que ocupou o cargo de senador, Biden se notabilizou por fazer parte de comitês de política externa. Ele é visto até hoje como um político com bom conhecimento de temas internacionai

