Mundo Pandemia, recuperação da economia e Suprema Corte conservadora: veja os desafios do novo presidente dos Estados Unidos nos próximos quatro anos

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2020

Democrata venceu Donald Trump no disputado pleito de 2020 e vai assumir país polarizado em meio à pandemia, com desemprego em alta. (Foto: Reprodução)

Eleito presidente dos Estados Unidos pelos próximos quatro anos, Joe Biden terá uma série de desafios para lidar. O democrata venceu Donald Trump no disputado pleito de 2020, e o republicano se tornou o primeiro presidente americano a não conseguir se reeleger desde George H. W. Bush, em 1992.

O maior desafio será a pandemia do novo coronavírus, que voltou a ganhar força nas últimas semanas. Os EUA são o país com mais mortes e casos de Covid e concentram cerca de 20% de todos os óbitos e infectados do mundo.

Os EUA registraram quatro dias consecutivos de recorde de casos da doença. Nos últimos três dias foram mais 120 mil novos infectados. Mas Biden terá desafios também na economia, na política externa e, provavelmente, no Senado e na Suprema Corte.

Combate à pandemia

Biden promete uma estratégia completamente diferente da adotada por Trump no combate à pandemia, a começar garantir que as decisões de saúde pública sejam amparadas na ciência e informadas por profissionais da área.

Ao contrário do governo republicano, que falou que os EUA não iam controlar a pandemia, mas sim aprender a conviver com a Covid, assim como ocorre com a gripe, o democrata promete controlá-la. Para isso, pretende fornecer testes regulares, confiáveis e gratuitos para todos os americanos, obrigar o uso da máscara em todo o país e proteger os mais velhos e as pessoas do grupo de risco.

Biden também diz que vai retomar o relacionamento com a OMS (Organização Mundial da Saúde). Em julho deste ano, Trump anunciou ao Congresso e às Nações Unidas que iniciou o processo para retirar formalmente o país da OMS. No comunicado à época, a saída teria efeito a partir de 6 de julho de 2021.

Recuperação econômica

Na economia, para enfrentar os impactos da pandemia, o democrata promete um pacote fiscal de mais US$ 3 trilhões e acelerar um plano de investimentos em infraestrutura previstos para os próximos 10 anos. Mas terá de lidar com o país registrando centenas de milhares de pedidos de seguro-desemprego por semana e uma taxa de desemprego que ainda é mais que o dobro da registrada antes da proliferação do coronavírus. Biden também promete reverter alguns dos cortes de impostos para empresas feitos por Trump e fazer uma reforma fiscal para que os mais ricos paguem mais tributos.

Política externa e guerra comercial

O presidente eleito também terá que lidar com a guerra comercial que seu antecessor iniciou contra a China. O democrata deve manter o confronto contra o gigante asiático, mas dentro de instituições como a OMC (Organização Mundial do Comércio), marcando uma importante diferença para a postura de Trump. Apesar disso, Biden deve manter a tentativa dos EUA de impedir que a Huawei implemente a tecnologia 5G em diversos países do mundo. Reino Unido, Japão e Austrália já excluíram a empresa chinesa da disputa, e o próximo grande campo de batalha entre EUA e China será o Brasil.

5G no Brasil

O Brasil, que deve fazer em 2021 um dos maiores leilões do mundo sobre a tecnologia 5G, tem a China e os EUA como seus dois maiores parceiros comerciais. Sob Trump, os EUA prometeram US$ 1 bilhão em crédito para financiar projetos no Brasil, incluindo o 5G, mas uma decisão contra a China pode trazer prejuízos ao país. A postura de Bolsonaro, que era um grande aliado de Trump, pode mudar junto com a alternância de poder. O presidente brasileiro já disse que será ele quem vai decidir sobre a questão da Huawei.

Agenda ambiental

O Brasil também pode sofrer pressão dos EUA por causa das queimadas e desmatamentos na Amazônia. Biden citou a derrubada da floresta tropical no debate presidencial contra Trump e foi prontamente rebatido pelo presidente brasileiro. Ao contrário de Trump, Biden tem uma clara agenda ambiental, deve recolocar os EUA no Acordo de Paris e adotar medidas contra o aquecimento global.

Conflitos raciais

No cenário doméstico, o democrata terá de lidar com os conflitos raciais e protestos que voltaram a eclodir nos EUA desde o assassinato de George Floyd. Negro, ele foi assassinado por um policial branco após ser imobilizado e ter o pescoço pressionado pelo joelho do agente durante nove minutos.

