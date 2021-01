Educação Com investimento de 10 milhões de reais, 46 ônibus são entregues para transporte escolar no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Veículos qualificarão o transporte em regiões de difícil acesso aos colégios Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Veículos qualificarão o transporte em regiões de difícil acesso aos colégios (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

A entrega de 46 ônibus escolares para qualificar o transporte em regiões onde a moradia dos estudantes fica distante dos colégios foi realizada nesta quinta-feira (21) pela Secretaria de Educação (Seduc), beneficiando cerca de 10 mil alunos de 41 municípios. Dez veículos emplacados e prontos para uso já foram conduzidos para os primeiros municípios.

A cerimônia de entrega dos 46 ônibus rurais escolares para qualificar o transporte em regiões do Estado, onde a moradia dos estudantes fica distante das escolas, aconteceu nesta quinta-feira (21). O evento contou com a presença do governador Eduardo Leite, dos secretários da Educação, Faisal Karam, e de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal, do deputado federal Carlos Gomes, do presidente substituto do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Gabriel Villar, e do diretor de Ações Educacionais do FNDE, Garigham Amarante.

O investimento para a aquisição dos veículos foi de R$ 9.844.000. O recurso é oriundo do FNDE, pelo programa Caminho da Escola, do governo federal, que tem como objetivo renovar, padronizar e ampliar a frota de veículos escolares das redes públicas de Educação Básica. Voltado a estudantes residentes, prioritariamente, em áreas rurais e ribeirinhas, o programa oferece ônibus fabricados especialmente para o tráfego nestas regiões, sempre visando à segurança e à qualidade do transporte.

A compra foi feita mediante cessão de uso para os municípios contemplados. Os veículos são da fabricante Iveco, no modelo Iveco Bus 10-190. Cada ônibus comporta 44 alunos sentados e um motorista e tem suspensão reforçada, o que reduz o balanço e permite acesso a lugares de relevo acidentado. O veículo possui acessibilidade, contando com plataforma para receber estudantes cadeirantes.

“A segurança na educação também vem do transporte escolar. Segurança de que o ônibus não vai estragar e de que o aluno vai chegar à escola. Por isso, agradeço à parceria do FNDE e do deputado federal Carlos Gomes que, somado aos esforços do Estado, trabalhou para que esses novos ônibus chegassem aos municípios e às suas áreas rurais. Estamos todos juntos para proporcionar uma educação de qualidade e garantir um futuro melhor para o nosso Rio Grande do Sul”, afirmou o governador.

O secretário Faisal Karam disse que este é mais um investimento que qualificará o ensino do Estado. “Trabalhamos para oferecer a melhor estrutura possível aos nossos estudantes e professores. Estes 46 ônibus, que já estão sendo entregues, irão garantir o ensino presencial para os alunos que mais necessitam desta infraestrutura. É um grande dia para a comunidade escolar gaúcha”, avaliou.

O deputado Carlos Gomes, responsável pela articulação para obter o recurso do Ministério da Educação (MEC), destacou a importância da ação. “Estes veículos vão ser utilizados por estudantes que residem nas áreas chamadas de difícil acesso, locais onde não temos ainda pavimentação asfáltica e os alunos têm grande dificuldade de trafegar em segurança. Esta grande parceria entre Ministério da Educação, Seduc e demais entidades permitiu que diversos estudantes fossem contemplados com essas melhorias”, explicou.

Municípios que já receberam os veículos:

• Alegrete – 1

• Áurea – 1

• Barra do Ribeiro – 1

• Campo Bom – 1

• Capão do Cipó – 1

• Caraá – 1

• Giruá – 1

• Nova Hartz – 1

• Novo Hamburgo – 1

• Taquara – 1

Municípios que receberão os veículos nos próximos dias:

• Araricá – 1

• Aratiba – 1

• Arroio do Sal – 1

• Bento Gonçalves – 2

• Camaquã – 1

• Capão do Cipó – 1

• Carlos Gomes – 1

• Charqueadas – 1

• Chuí – 1

• Cidreira – 1

• Erval Grande – 1

• Estrela – 1

• Farroupilha – 1

• Flores da Cunha – 1

• Garibaldi – 1

• Giruá – 1

• Gramado Xavier – 1

• Ibirubá – 2

• Itati – 1

• Ivoti – 1

• Montenegro – 1

• Nova Alvorada – 1

• Parobé – 2

• Porto Xavier – 1

• Rio Grande – 1

• Salto do Jacuí – 1

• Santana do Livramento – 1

• São Sebastião do Caí – 1

• Teutônia – 1

• Uruguaiana – 2

• Vacaria – 2

• Venâncio Aires – 1

• Vila Maria – 1

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Educação