A moratória tem efeito sobre a maioria das deportações, mas não se aplica a pessoas que chegaram aos EUA após 1º de novembro, suspeitos de terrorismo, espionagem ou que representam um perigo para a a segurança nacional, cidadãos que renunciaram ao direito de permanecer nos Estados Unidos ou em casos individuais em que o diretor do setor de imigração determinar que a remoção é “exigida por lei”, segundo um memorando.

Com a pausa em grande parte dos processos de deportação, o governo espera realizar uma revisão interna.

“Nós devemos garantir que nossos recursos de remoção sejam direcionados às mais altas prioridades de execução do departamento”, diz o memorando, que acrescenta: “O processo deve fornecer avaliação de alternativas para remoção, incluindo, mas não se limitando a, suspender ou reabrir casos, formas alternativas de detenção, prisão preventiva, seja para conceder uma ação temporária ou outra ação apropriada”.

O memorando também afirma que o secretário de Segurança Interna em exercício, David Pekoske, ordenou que as três agências de imigração do DHS revisem as políticas e práticas relacionadas à fiscalização da imigração, apontando alguns desafios na fronteira entres os EUA e o México, incluindo a pandemia da covid-19.