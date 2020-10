Porto Alegre Com investimento de 250 milhões de reais, Porto Alegre vai ganhar um novo hospital

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Evento teve a presença do presidente da Câmara de Vereadores (E) e do governador gaúcho (D). (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma cerimônia na manhã desta segunda-feira (5) marcou a inauguração oficial do Hospital Humaniza, em Porto Alegre. Localizado na rua Ramiro Barcelos próximo à avenida Cristóvão Colombo (bairro Floresta), o empreendimento foi idealizado para ser uma das principais instituições do ramo na cidade, segundo a rede CCG (Centro Clínico Gaúcho) e deve começar a funcionar em dezembro.

A empresa investiu R$ 250 milhões na obra, resultando em um espaço de 12 mil metros-quadrados, distribuídos em dez andares. Como “recheio”, uma estrutura capaz de prestar atendimentos de urgência e emergência em sistema 24 horas. Ao todo, são 220 leitos (incluindo 20 de Terapia Intensiva), centro cirúrgico e de especialidades em cardiologia, oncologia, ortopedia e traumatologia, gastroenterologia e cirurgia.

Localizado no bairro Independência, na capital, , o Humaniza também representa um importante movimento para a economia de Porto Alegre e região, a começar pela geração de 900 empregos diretos.

A concepção do projeto pela empresa contou com a consultoria do Hospital Israelita Albert Einstein, de São Paulo, considerado uma referência em saúde e que contribui com assessoria de implementação do projeto.

Presente em 13 cidades gaúchas, o Centro Clínico Gaúcho conta com 20 clínicas próprias e três unidades da rede compartilhada com a parceira Multiclínica. Também opera com uma ampla rede credenciada em Porto Alegre e cidades da Região Metropolitana e Vales do Sinos, Caí e Taquari.

Autoridades

O descerramento da placa foi realizado com a presença do governador Eduardo Leite e do presidente da Câmara de Vereadores, Reginaldo Pujol (DEM), dentre outras autoridades. À tarde, o projeto foi tema de um lançamento virtual detalhado, no site de vídeos YouTube.com, com transmissão aberta à população em geral.

“Especialmente neste momento de pandemia, é importante que o Estado conte com uma rede ampla de atendimento”, frisou o governador. “Esse novo hospital é um empreendimento privado, de investidores que acreditam no Rio Grande do Sul e investiram R$ 250 milhões aqui, gerando emprego e renda, além de ajudar na atração de outros investimentos, porque as empresas procuram lugar com garantia de qualidade de vida para seus funcionários.”

Já o diretor operacional do CCG, Mauro Borges, mencionou que a unidade faz parte de uma estratégia baseada na oferta de serviços de excelência aos pacientes: “o Humaniza também será um importante espaço para reforçar a medicina de valor, que ressalta o aprimoramento da equação entre a qualidade do atendimento, a experiência do paciente e os custos envolvidos”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre