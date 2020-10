Esporte Seleção Brasileira faz primeiro treino para estreia nas eliminatórias

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2020

Ainda incompleta, delegação foi submetida a testes na Granja Comary. Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Ainda incompleta, delegação foi submetida a testes na Granja Comary. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

A Seleção Brasileira realizou, nesta segunda-feira (5) à tarde, o primeiro treino na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), projetando a estreia nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Na sexta-feira (9), os comandados de Tite enfrentam a Bolívia na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h30 (horário de Brasília). Já na terça-feira da próxima semana (13), às 21h, o Brasil mede forças com o Peru, em Lima, capital peruana.

Assim como ocorreu com a seleção feminina, que ficou em Teresópolis entre os dias 14 e 22 de setembro, a equipe masculina obedece a um rigoroso protocolo sanitário, devido à pandemia. Logo na chegada à Granja, os atletas foram submetidos a testes de PCR. A diferença é que se as convocadas por Pia Sundhage atuavam no Brasil, os jogadores de Tite são oriundos de sete países diferentes. Treinos e entrevistas coletivas serão transmitidos on-line, sem presença física de jornalistas.

“É diferente de tudo aquilo que a gente vinha vivendo. A seleção sempre teve muita gente se unindo, muita gente no estádio, é um momento único. Que a gente tenha todo mundo junto para combater esse vírus. A gente já teve essa experiência. Na Champions [League, a Liga dos Campeões da Europa], ficamos em uma bolha, no hotel, só saindo para treinar e jogar. Aqui não será diferente. É realmente focar naquilo que temos de fazer”, afirma o zagueiro Marquinhos, do Paris Saint-Germain, da França, em coletiva exibida pela CBFTV.

Além dele, outros 12 dos 23 convocados estão concentrados: os goleiros Ederson, Santos e Weverton, os laterais Gabriel Menino e Renan Lodi, os zagueiros Rodrigo Caio, Thiago Silva e Felipe, o meia Everton Ribeiro e os atacantes Neymar, Everton e Richarlison.

Richarlison, que atua no time inglês Everton, foi o primeiro jogador a desembarcar na Granja, no domingo (4) à noite. O atacante trata uma lesão no tornozelo, sofrida na última partida pelo Campeonato Inglês, e será reavaliado pelo médico Rodrigo Lasmar, da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Ainda nesta segunda-feira, o meia Douglas Luiz irá se apresentar à seleção brasileira. Já na terça-feira (6), Tite terá o grupo todo à disposição, com a chegada dos laterais Alex Telles e Danilo, os volantes Casemiro e Fabinho, os meias Bruno Guimarães e Phillipe Coutinho e os atacantes Matheus Cunha, Roberto Firmino e Rodrygo. A delegação brasileira viaja para São Paulo nesta quarta-feira (7). Até lá, o lateral Riquelme e o atacante Figueiredo, ambos do Vasco e com passagens pelas seleções de base, participarão dos treinos na Granja Comary.

