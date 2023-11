Rio Grande do Sul Com investimento de R$ 1 bilhão, novo complexo turístico será construído em Gramado

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2023

Plano foi detalhado pela empresa gaúcha DC Set Group em parceria com a rede francesa Club Med. (Foto: Divulgação)

Durante almoço nessa quinta-feira (9) no Palácio Piratini, Representantes da empresa gaúcha DC Set Group e da rede francesa Club Med detalharam ao governador Eduardo Leite o projeto de um complexo turístico com 2 milhões de metros-quadrados, a ser construído em Gramado (Serra Gaúcha) nos próximos anos. O investimento previsto é de R$ 1 bilhão.

O plano envolve a instalação de um resort com centro de convenções para reuniões e eventos corporativos, além de um passeio comercial com diversas opções de compras. A lista prossegue com pista de esqui e arvorismo, centro de neve artificial, tirolesa e teleférico unindo a Centro da cidade ao parque. Um espaço residencial também deve ser construído nas imediações.

O prefeito gramadense Nestor Tissot também acompanhou a apresentação, a cargo do sócio-fundador da DC Set Group, Dody Sirena, e do presidente-executivo do Club Med para a América do Sul, Janyck Daudet. Ambos os empresários elogiaram o envolvimento direto do governador gaúcho para concretização do negócio, a partir do apoio do poder público.

“O complexo será um novo destino turístico, valorizando tudo o que a região proporciona, como um visual incrível da Serra e um conceito de hospitalidade, entretenimento e residência de excelência”, destacou Sirena. Isso alavancará o turismo internacional na região, unindo a experiência DC Set em inovação e entretenimento à qualidade Club Med de hospitalidade de alto luxo”.

Daudet acrescentou: “A chegada do Club Med a Gramado refletirá a essência da marca em oferecer férias inesquecíveis em lugares únicos. Além de ser um grande atrativo internacional, será o primeiro resort Club Med na América do Sul na linha ‘100% Exclusive Collection’, ideal para quem busca privacidade aliada à sofisticação, com serviços exclusivos, personalizados e acesso a uma diversidade de atividades esportivas, de lazer e bem-estar”.

Eduardo Leite também se manifestou. “Esse investimento é um indicativo de que estamos no caminho correto. Gramado já é uma cidade de referência e que ampliará sua projeção nacional e internacional com um projeto emblemático. Estamos prontos para colaborar com o desenvolvimento da iniciativa.”

O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, sublinhou em suas considerações o fato de a iniciativa ter a participação de uma empresa gaúcha, a DC Set:

“Ao longo desses últimos anos, temos conquistado muitos investimentos de várias áreas. Mas esse é especialmente relevante, tanto pelos recursos que movimentarão a economia gaúcha quanto pelo impacto social com a geração de empregos na fase de construção e, depois, durante a operação do complexo”.

Também participaram do encontro os secretários Artur Lemos (Casa Civil), Fabrício Perucchin (Justiça, Cidadania e Direitos Humanos), Juvir Costella (Logística e Transportes) e Tânia Moreira (Comunicação), além de Eduardo Cunha da Costa (procurador-geral do Estado).

(Marcello Campos)

