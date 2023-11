Rio Grande do Sul Feirão de empregos oferece milhares de oportunidades em Porto Alegre e outras cidades gaúchas

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2023

Só em Porto Alegre são aproximadamente 1,1 mil vagas em 26 empresas. (Foto: EBC)

Das 9h às 16h desta sexta-feira (10), a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) promove a 8ª edição da “Empregar-RS”, um das mais importantes feiras do Rio Grande do Sul no setor de oportunidades profissionais. O evento oferece milhares de vagas em Porto Alegre e em outras cidades gaúchas.

Também são disponibilizadas atividades de orientação. Na capital gaúcha as entrevistas têm como local o Vida Centro Humanístico – avenida Baltazar de Oliveira Garcia nº 2.132. Já nos demais municípios, devem ser procuradas diretamente as agências FGTAS-Sine – os endereços podem ser consultados no site fgtas.rs.gov.br.

Só em Porto Alegre, são pelo menos 1.112 vagas de emprego disponíveis em 26 empresas engajadas à iniciativa. As ocupações com os maior número de vagas disponíveis na capital são: operador de telemarketing receptivo (380), auxiliar de segurança (80), operador de caixa (70), repositor de mercadorias (50), atendente de padaria (50), operador de telemarketing ativo (50), atendente de farmácia (50) e atendente de lojas e mercados (40).

Os candidatos devem apresentar documento de identificação com CPF e foto. Serão fornecidas cartas de encaminhamento nos locais de realização do evento, mediante distribuição de senha por ordem de chegada.

Na oportunidade, os trabalhadores interessados serão cadastrados no sistema. Aqueles de perfil profissional compatível com as vagas de emprego oferecidas receberão a carta para participarem dos respectivos processos seletivos.

FGTAS

A Fundação do Trabalho e Ação Social atua como executora de políticas públicas de trabalho e emprego do governo do Estado em parceria com a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional (STDP), à qual está vinculada. Além de disponibilizar vagas de emprego, a FGTAS trabalha para desenvolver habilidades e conhecimentos favoráveis à qualificação dos trabalhadores e a inserção deles no mundo do trabalho.

Desde 2015, o órgão realiza o EmpregarRS, que contabiliza mais de 120 mil trabalhadores atendidos e mais de 26 mil vagas de emprego disponibilizadas. O evento promove o desenvolvimento econômico e social com foco na empregabilidade, aproximando empresas que necessitam contratar profissionais e trabalhadores que buscam uma oportunidade de emprego.

(Marcello Campos)

