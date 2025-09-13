Rio Grande do Sul Com investimento superior a R$ 26 milhões, começa a reconstrução de duas pontes na rodovia ERS-348

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Objetivo é substituir estruturas destruídas pelas enchentes de 2024. (Foto: Divulgação/Daer)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt), o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) iniciou a reconstrução de duas importantes pontes da rodovia estadual ERS-348, em Faxinal do Soturno (Região Centro-Oeste). As estruturas originais foram destruídas pela enchente de maio de 2024. O investimento total do governo gaúcho é de R$ 26,5 milhões, provenientes do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).

A movimentação de màquinas e equipamentos já é intensa no quilômetro 32 da ERS-348, onde será construída uma nova travessia em mão-dupla sobre o Arroio Guarda Mor, no trecho entre Ivorá e o acesso a Faxinal do Soturno, terá 120 metros de extensão por 12 de altura (3,42 metros a mais que a anterior, a fim de ampliar a segurança e resistência). Investimento: R$ 11,8 milhões.

O mesmo ocorre no quilômetro 35, onde o foco dos trabalhos é sobre o Rio Soturno, em área também abrangida pelo município. Serão 160 metros de extensão, igualmente em mão dupla e com 12 metros de altura (2,38 acima da anterior). Investimento: R$ 14,7 milhões.

Com a chegada das máquinas deflagra-se nos próximos dias a primeira etapa do trabalho de infraestrutura das duas pontes, com a preparação do solo para iniciar a perfuração e a colocação das estacas de sustentação das estruturas. A previsão de conclusão de ambas é 2026.

O início das obras das duas pontes de Faxinal do Soturno foi anunciado pelo governador Eduardo Leite durante a 48ª edição da Expointer, de 30 de agosto a 7 de setembro no Parque de Exposições de Esteio. As obras integram um conjunto de investimentos em infraestrutura viária que já somam mais de R$ 3 bilhões no âmbito do Funrigs.

Com a palavra…

“Os recursos são muitos e me alegra ver obras desta magnitude e importância em todos os cantos do Rio Grande do Sul. A região central do Estado só tem a ganhar, com novas estruturas, mais robustas e eficientes, para fomentar o desenvolvimento local e de toda a região”, destaca o titular da Selt, Juvir Costella.

Diretor-geral do Daer, Luciano Faustino segue na mesma linha. Ele ressalta os esforços do departamento na execução de obras que têm como fim modernizar a malha rodoviária do Estado: “As pontes de Faxinal do Soturno, assim como as demais obras com a assinatura do Daer, focam a resiliência para que as estruturas perdurem em situações adversas que possamos viver no futuro”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/com-investimento-superior-a-r-26-milhoes-governo-gaucho-inicia-reconstrucao-de-pontes-na-rodovia-ers-348/

Com investimento superior a R$ 26 milhões, começa a reconstrução de duas pontes na rodovia ERS-348

2025-09-13