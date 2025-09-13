Rio Grande do Sul Novas rotas da Latam ampliam conectividade do Rio Grande do Sul com voos para Buenos Aires, Florianópolis e Belo Horizonte

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2025

Operações fortalecem o Estado como hub internacional e impulsionam turismo, negócios e integração regional. (Foto: Divulgação)

O Rio Grande do Sul agora conta com novas ligações aéreas que reforçam a integração do Estado com destinos estratégicos no Brasil e na América do Sul. No início deste mês, entraram em operação o voo internacional Porto Alegre – Buenos Aires (Aeroparque) e outros diretos da Capital gaúcha para Florianópolis e Belo Horizonte/Confins. As rotas são operadas pela Latam.

O secretário de Turismo do RS, Ronaldo Santini, ressalta a relevância das novas rotas para o setor turístico, assegurando que isso comprova que o Rio Grande do Sul, agora, está diferente.

“Cada nova ligação aérea representa mais do que um voo: significa mais turistas chegando ao Estado, mais empregos gerados e mais oportunidades para a economia gaúcha. A rota com Buenos Aires reforça nossa conexão com um dos principais mercados emissores da América do Sul, enquanto Florianópolis e Belo Horizonte ampliam o alcance nacional dos nossos destinos”, ressalta.

Novas conexões

A ligação internacional Porto Alegre – Buenos Aires/Aeroparque é operada três vezes por semana, às terças, quintas e sábados, em aeronaves Airbus A320 com capacidade para 176 passageiros. Os voos partem de Porto Alegre às 8h30 e da capital argentina às 19h10, com duração aproximada de 1h40.

Já a rota Porto Alegre – Belo Horizonte/Confins conta com dois voos diários, também em Airbus A320, saindo de Porto Alegre às 4h50 e 17h25, com chegada em Minas Gerais às 7h45 e 20h30, em trajeto de cerca de 2h10.

A conexão Porto Alegre – Florianópolis é operada diariamente em Airbus A319, com 140 assentos, partindo da capital catarinense às 22h50 e de Porto Alegre às 4h50, em voo com duração aproximada de 1 hora.

As novas operações ampliam a conectividade do Estado com destinos estratégicos da América do Sul e do Brasil, fortalecendo Porto Alegre como hub regional e internacional. A medida deve impulsionar o fluxo de visitantes, gerar novas oportunidades de negócios e contribuir para o desenvolvimento da economia gaúcha.

Ernani Polo, secretário gaúcho de Desenvolvimento Econômico, também enfatiza os benefícios para o Estado. “A ampliação da malha aérea é estratégica para aumentar a competitividade do Rio Grande do Sul. Essas novas conexões facilitam o comércio, aproximam mercados e fortalecem a integração do Estado com o Brasil e com nossos vizinhos da América do Sul”, afirma.

