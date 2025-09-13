Rio Grande do Sul Em evento nacional da indústria, governador gaúcho detalha potencialidades do RS

13 de setembro de 2025

"Somos a quinta maior economia do País", frisou Eduardo Leite durante encontro na sede da CNI. (Foto: Freepik)

Pauta frequente do governador Eduardo Leite nas suas participações em eventos dentro e fora do Rio Grande do Sul, as iniciativas voltadas ao equilíbrio fiscal do Estado foram abordadas pelo chefe do Executivo gaúcho. A explanação teve como local a sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em São Paulo, durante o encontro “Indústria, Energia e Futuro”, promovido pela entidade. Dentre os destaques, as potencialidades gaúchas do setor.

O evento foi realizado na sexta-feira (12) e teve como parceiros a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) e a agência de fomento Invest RS. Reunindo líderes empresariais, autoridades e especialistas, a programação se destacou pelo debate de alguns dos principais temas que têm moldado a atividade no País.

Leite detalhou os principais aspectos – e consequências positivas – das medidas de ajuste promovidos desde a sua primeira gestão à frente do Palácio Piratini, iniciada em 2019. Além da retomada da capacidade de investimentos, ele enalteceu a reorganização da máquina pública.

Painéis sobre transformação da base enérgica industrial e construção de vantagens competitivas no mercado internacional para empresas gaúchas também estiveram entre os assuntos principais. Em um dos trechos de sua manifestação, Eduardo Leite sublinhou:

“O Rio Grande do Sul se posiciona aos olhos dos investidores de maneira estratégica, com bases sólidas e dados que atestam a competitividade do nosso Estado. Somos a quinta maior economia do País, com empresas de referência nacional e internacional, parque industrial robusto, formação qualificada de capital humano e sustentabilidade fiscal. Além disso, temos uma máquina pública funcionando melhor para oferecer um ambiente atraente a quem empreende e mais segurança jurídica e desburocratização ao mercado”.

Desenvolvimento sustentável

Os processos de transição energética que estão sendo estimulados em diversas frentes no Rio Grande do Sul também foram abordados, especialmente o incentivo à produção de hidrogênio verde. Eduardo Leite reiterou:

“Temos um potencial de geração de energia renovável enorme, que já é uma realidade. E com a demanda industrial no Estado, estamos promovendo ações para incentivar o desenvolvimento da cadeia do hidrogênio verde. Lançamos um edital de R$ 100 milhões para a subvenção de projetos visando à implantação das primeiras plantas do tipo no Rio Grande do Sul, buscando não apenas exportação, mas também o atendimento a uma grande demanda interna”.

O presidente da agência de fomento Invest RS, Rafael Prikladnicki, enfatizou por sua vez a importância da divulgação ativa do Rio Grande do Sul e de seus atrativos – objetivo de eventos como o promovido na sexta-feira:

“A agenda da Invest RS tem sido de promoção do Estado no mundo inteiro. Esse é mais um evento inserido no que estamos fazendo ao longo dos últimos nove meses, desde que a agência foi criada para mostrar o que o Rio Grande do Sul já é e já faz. Muitas vezes o que falta é o conhecimento do que temos no Estado, para que as oportunidades se abram e empresas descubram que possuímos ativos que as interessam”.

Também presente na ocasião, o titular da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Ernani Polo, sintetizou as diretrizes do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do Rio Grande do Sul:

“A iniciativa tem nos guiado na construção de um Estado moderno, inovador e preparado para os desafios globais. Os resultados já aparecem quando contabilizamos a atração de investimentos privados bilionários em setores estratégicos e fortalecemos nossa posição como referência nacional em inovação e sustentabilidade”.

(Marcello Campos)

