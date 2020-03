Notas Brasil Com isolamento, cai a poluição do ar em São Paulo

30 de março de 2020

A quarentena estabelecida no estado de São Paulo, em função do novo coronavírus, provocou a diminuição da atividade econômica e a circulação de veículos, reduzindo as emissões de substâncias poluentes na atmosfera na região metropolitana de São Paulo. Os níveis de monóxido de carbono estão atualmente entre os mais baixos para meses de março na região.

