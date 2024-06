Geral Com juros mais altos nos Estados Unidos, dólar sobe 1,06% e vai a R$ 5,20

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2024

O dólar voltou a mostrar força em todo o mundo na última quarta-feira (29). (Foto: Freepik)

O dólar voltou a mostrar força em todo o mundo na última quarta-feira (29), impulsionado pela alta dos juros dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos (os Treasuries Bonds). No Brasil, a moeda subiu 1,06% e encerrou o dia cotada a R$ 5,2084, o maior valor de fechamento desde 18 de abril, quando chegou a R$ 5,25. As incertezas sobre o comprometimento fiscal do governo e os recentes arranhões na credibilidade da política monetária também ajudaram na valorização do dólar no mercado local.

“Temos de ver os números menos fortes da economia americana para o dólar cair. De qualquer forma, toda a incerteza interna também limita a queda. O piso agora (para o dólar) é R$ 5,10 ou, sendo otimista, R$ 5,07”, disse Marcos Weigt, chefe de Tesouraria do Travelex Bank.

Dados de geração de emprego e inflação ao consumidor mais fracos no início do mês chegaram a alimentar a possibilidade de que haveria mais espaço para cortes de juros nos EUA neste ano, lembra Diego Costa, da B&T Câmbio. “Mas o tom (mais duro quanto à necessidade de conter a inflação) dos dirigentes do Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA) jogou um balde de água fria nos mercados”, lembra Costa.

Bolsa em queda

A persistência do cenário de juros altos nos Estados Unidos e dados do mercado de trabalho ainda fortes no Brasil – sinalizando juros maiores também aqui –, ajudaram a derrubar ainda mais a Bolsa de Valores brasileira (a B3), que na quarta-feira completou oito pregões seguidos de queda. No penúltimo dia de negócios de maio, o Ibovespa, principal índice da Bolsa local, recuou 0,87%, para 122.707 pontos. Na semana até quarta-feira, o índice acumulava perda de 1,29%, depois de 3% de perdas na semana passada.

“Prevaleceu a aversão a risco no exterior, o que se refletiu nos ativos domésticos”, avaliou Rodrigo Ashikawa, economista da Principal Claritas. “O pano de fundo global continua a dar o tom para os negócios locais, que permanecem, assim, nesse padrão negativo.”

Os principais índices das Bolsas de Nova York também fecharam em queda na quarta-feira: de 0,58%, na Nasdaq, e de 1,06%, o Dow Jones. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

