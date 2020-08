Por Redação Rádio Grenal | 27 de agosto de 2020

O Inter informou no final desta quinta-feira (27), mais um desfalque do setor no seu setor ofensivo. Yuri Alberto foi diagnosticado com uma lesão muscular extensa na coxa esquerda e deve ficar afastado por cerca de seis semanas. O clube não deu maiores detalhes. Yuri Alberto era uma das opções de ataque para enfrentar o Botafogo, no sábado (29), pela sexta rodada do Brasileirão.

Recentemente, o ataque colorado sofreu outras duas baixas. Primeiro, Paolo Guerrero, que rompeu os ligamentos do joelho e está fora por toda a temporada. Depois, Willian Pottker, que teve constatada uma lesão na coxa e desfalca a equipe por três semanas.

* Por supervisão de: Marjana Vargas