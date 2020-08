Por Redação Rádio Grenal | 27 de agosto de 2020

Através de uma nota oficial, o Inter comunicou que na rodada de testes realizada nesta semana, dois atletas testaram positivo para Covid-19: João Peglow e Lucas Ribeiro. Segundo o clube, os jogadores estão assintomáticos e já foram afastados das atividades. Os exames foram feitos visando o duelo diante do Botafogo, no próximo sábado, às 17h.

Estes são os primeiros casos positivos de atletas colorados no Campeonato Brasileiro. No Gauchão, o Inter afastou cinco jogadores com o novo coronavírus. Quatro atletas testaram positivo no dia 30 de junho e mais um foi diagnosticado em 21 de julho.

A baixa de João Peglow se junta a outras quatro do ataque colorado. Depois de Guerrero, Pottker, Yuri Alberto foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa esquerda e também desfala a equipe de Eduardo Coudet.

No sábado, o Inter deve enfrentar o Botafogo com: Marcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick e Boschilia; Thiago Galhardo e Marcos Guilherme.

* Por supervisão de: Marjana Vargas