Por Redação Rádio Grenal | 28 de agosto de 2020

A semana sem rodada do Campeonato Brasileiro tinha tudo para ser tranquila para o Inter, que é o líder da competição. Mas só nesta quinta-feira (27), o colorado teve três baixas no elenco. Yuri Alberto teve uma lesão na coxa esquerda, e Peglow e Lucas Ribeiro testaram positivo para Covid-19. Com isso, a equipe de Coudet ficou ainda mais reduzida para enfrentar o Botafogo no sábado (29). A principal perda é no ataque. Com Guerrero, Pottker e Yuri Alberto lesionados, e João Peglow infectado, Eduardo Coudet conta apenas com Marcos Guilherme e Thiago Galhardo no setor ofensivo. Ou seja, para se manter no topo da tabela por mais uma rodada, o treinador só poderá contar com dois jogadores de frente à disposição.

Primeiro foi Guerrero, que rompeu os ligamentos do joelho e precisou fazer cirurgia, desfalcando o colorado por toda a temporada. Depois Pottker, que com uma lesão muscular na coxa direita será baixa por pelo menos mais duas semanas. Nesta quinta, Yuri Alberto foi diagnosticado com uma lesão muscular extensa na coxa esquerda, e ficará fora dos gramados por seis semanas. Já Peglow, contraiu o novo coronavírus e precisa ficar 15 dias isolado.

Ao que tudo indica, o ataque será formado por Marcos Guilherme e Thiago Galhardo. O primeiro, é o único atacante de origem disponível. Já Galhardo, que tem preferência de jogar como meia, precisou fazer o papel de centroavante nas últimas partidas, com a falta de Guerrero. Outros nomes que já atuaram no ataque com Coudet, são Sarrafiore e D’Alessandro. No entanto, os dois também são meias de origem.

Nesta tarde, o colorado faz seu último treino antes da viagem para o Rio de Janeiro. A partida contra o Botafogo será às 17h, no Estádio Nilton Santos.

Provável Inter contra o Botafogo: Marcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick e Boschilia; Thiago Galhardo e Marcos Guilherme.

* Por supervisão de: Marjana Vargas