A bola vai rolar para mais um jogo do Internacional no Campeonato Brasileiro 2020. Líder da competição com 12 pontos conquistados em cinco partidas, o Colorado entra em campo para encarar o Botafogo, neste sábado (29), às 17h, no estádio Nilton Santos, pela sexta rodada.

O último treino da equipe foi realizado na tarde desta sexta-feira (28), no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. O treinador Eduardo Coudet orientou trabalhos técnicos e táticos no gramado, ajustando os últimos detalhes do time que entrará em campo no Rio de Janeiro. O argentino não poderá contar com os atacantes Guerrero, Pottker e Yuri Alberto, lesionados, além de Peglow e Lucas Ribeiro, que estão com Covid-19 e afastados das atividades.

Com as baixas, Coudet conta apenas com Marcos Guilherme e Thiago Galhardo no setor ofensivo. O primeiro é o único atacante de origem disponível. Já Galhardo, que tem preferência de jogar como meia, precisou fazer o papel de centroavante nas últimas partidas, com a falta de Guerrero. Outros nomes que já atuaram no ataque com Coudet, são Sarrafiore e D’Alessandro. No entanto, os dois também são meias de origem.

A delegação colorada viajou à capital carioca no início da noite desta sexta. Com quatro vitórias em cinco jogos, melhor ataque da competição e gol sofrido em apenas uma partida, o Inter busca mais três pontos para seguir na liderança do Brasileirão.