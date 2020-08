Como esperado, o Chelsea anunciou a contratação de Thiago Silva. Depois de oito temporadas à frente da defesa do Paris Saint-Germain, o zagueiro de 35 anos (completa 36 em setembro) assina contrato por um ano, com a possibilidade de extensão por mais um.

“Estou muito feliz de me juntar ao Chelsea. Estou encantando de fazer parte desse time empolgante do Frank Lampard para a próxima temporada. Estou aqui para brigar por títulos. Espero ver os torcedores do Chelsea em breve, estou ansioso para jogar em Stamford Bridge”, declarou Thiago Silva.

Após vitoriosas passagens pelo futebol italiano (Milan) e francês, Thiago inicia agora sua caminhada na Premier League. Referência do sistema defensivo do PSG, o defensor colecionou títulos (sete campeonatos nacionais, cinco Supercopas da França, seis Copas da Liga e cinco Copas da França) e se despediu do clube parisiense com o recente vice da Champions League, vencida pelo Bayern de Munique.

O Chelsea vem se reforçando para brigar por títulos na próxima temporada. O clube londrino contratou antes do fim da temporada o meia Ziyech e o atacante Timo Werner, por cerca de 100 milhões de euros. Além disso, acertou nesta semana as chegadas do lateral-esquerdo Ben Chilwell e do zagueiro Malang Saar. A diretoria ainda tem o sonho de tirar Kai Havertz do Bayer Leverkusen.

Super

Ninguém gastou mais dinheiro e contratou mais jogadores que o Chelsea. A pedido de Frank Lampard, o dono Roman Abramovich abriu os cofres e já gastou 141 milhões de libras para contratar cinco reforços (dois deles chegaram a Londres de graça).

Mas será suficiente para enfrentar os atuais “donos” do futebol inglês, Liverpool e Manchester City? Este foi o tema da reportagem do jornal Daily Mail, que escalou o time titular de Lampard para a próxima temporada. A equipe ficou assim: Onana; James, Zouma, Thiago Silva e Chilwell; Kanté e Kovacic; Mount, Havertz e Pulisic; Werner.

É bom ressaltar que, no time acima, dois jogadores ainda não foram contratados. O goleiro André Onana, do Ajax, é o preferido para ocupar a vaga do instável Kepa, enquanto o meia Kai Havertz, do Bayer Leverkusen, é sonho de consumo dos Blues.

As caras novas do Chelsea são o meia Hakim Ziyech (ex-Ajax), o atacante Timo Werner (ex-RB Leipzig), o lateral-esquerdo Ben Chilwell (ex-Leicester City) e os zagueiros Thiago Silva (ex-PSG) e Marlang Sarr (ex-Nice).

Se conseguir fechar todas as contratações, o clube terá desembolsado 261 milhões de libras para turbinar seu elenco, que disputará Premier League, Copa da Inglaterra, Copa da Liga e também a Champions League na próxima temporada.