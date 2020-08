Por Redação Rádio Grenal | 27 de agosto de 2020

Com o alívio da rodada nesta quarta-feira (26), o colorado aproveita a semana completa para se preparar para enfrentar o Botafogo, no sábado (29), pelo Campeonato Brasileiro. Em entrevista aos canais oficiais do Inter, o zagueiro Victor Cuesta falou um pouco sobre os pedidos do técnico Eduardo Coudet e a forma como treinador busca a adaptação da equipe ao adversário: “É o estilo de jogo que o Chacho quer que a gente faça. Começa desde lá atrás. Às vezes, a gente não consegue porque os outros times vão te conhecendo. Contra o Atlético foi difícil, mas é importante saber sofrer. Nem sempre vamos ser protagonistas. Queremos ser, mas temos que saber que os outros times são qualificados. Estamos nos preparando dia a dia para melhorar”.

O zagueiro destacou ainda que a semana completa de treinos pode ajudar o colorado na busca para se manter na liderança, mas ressaltou que a equipe está consciente de que as responsabilidades aumentam: “Esperamos uma boa sequência de vitória e procuramos trabalhar mais ainda nessa semana cheia que a gente teve. Faltam dois dias para preparar o jogo contra o Botafogo. É se preparar mais ainda. Sabemos que todo mundo vai querer vencer a gente. Tem que estar mais preparado ainda”.

O Inter enfrenta o Botafogo no sábado (26), às 17h, no Engenhão, pela sexta rodada do Brasileirão. Atualmente, o colorado é líder isolado com 12 pontos. O provável time de Eduardo Coudet tem: Marcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Boschilia e Patrick; Marcos Guilherme (Peglow ou Yuri Alberto) e Thiago Galhardo.

* Por supervisão de: Marjana Vargas