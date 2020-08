Por Redação Rádio Grenal | 27 de agosto de 2020

Após quase seis meses de paralisação, as Gurias Coloradas voltaram a campo na tarde desta quarta-feira (26), para enfrentar o Flamengo, no campo do SESC, pela quinta rodada do Brasileirão A1. A partida terminou com empate de 1 a 1. Desde o retorno dos treinamentos, até a partida contra o clube carioca, o técnico Maurício Salgado teve um mês para a preparação das atletas. O comandante colorado teve à disposição o elenco completo, sem nenhum desfalque e com o retorno de Fabi Simões que se recuperou de uma lesão no joelho.

O primeiro tempo da partida se manteve equilibrado, com as duas equipes criando chances de gol e chegando na área da adversária. No entanto, nenhum dos clubes conseguiu abrir o placar. Somente no segundo tempo, e logo no primeiro minuto, Flávia marcou para o Flamengo. As Gurias Coloradas chegaram ao empate aos 21, com um gol de Byanca Brasil.

Com o resultado, o colorado se mantém na oitava posição, invicto, com nove pontos. A próxima partida acontece no próximo domingo (30), contra a Ferroviária, na Fonte Luminosa, em São Paulo, às 15h.

Ficha técnica:

Internacional (1): Yasmim; Leidi (Naná), Bruna Benites, Sorriso, Belinha; Juliana, Djeni e Mariana Pires (Rafa Travalão); Fabi Simões, Byanca Brasil (Jheniffer) e Shasha (Julia). Técnico: Maurício Salgado.

Flamengo (1): Kaká; Raquel, Karen, Cida e Debora Sorriso (Camila); Lorrayne (Bruna Rosa), Jayanne (Samhia), Ana Clara e Carlinha (Edna); Rafa Barros (Aryane) e Flávia. Técnico: Celso Silva.

Gols: Flávia, a um minuto do segundo tempo (F) e Byanca Brasil, aos 21 minutos do segundo tempo (I).

Cartão amarelo: Belinha (I).

Arbitragem: Leandro Vuaden, auxiliado por Mateus Olivério Rocha e Maíra Mastella Moreira. Quarta árbitra: Luiza Naujorks Reis. Quarteto gaúcho.

Estádio: Campo do Sesc Campestre.

* Por supervisão de: Marjana Vargas