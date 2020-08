Por Redação Rádio Grenal | 26 de agosto de 2020

O Inter está próximo de anunciar um novo reforço. O colorado está acertando com o atacante uruguaio Abel Hernández, de 30 anos, e, conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal, o jogador é esperado em Porto Alegre ainda nesta semana. Hernández estava no Al Ahli, do Catar, mas teve seu contrato com o clube árabe encerrado no dia 31 de julho e fica disponível no mercado, não sendo considerado uma transferência internacional.

Pelo Al Ahli, o atacante disputou 18 jogos e marcou oito gols na última temporada. Enquanto segue sem clube, ele treina no Uruguai para manter o preparo físico.

Hernández iniciou sua carreira no Peñarol e passou pelo futebol europeu, em clubes como Palermo, da Itália, Hull City, da Inglaterra, e CSKA Moscou, da Rússia. O jogador também possui passagens pela seleção Uruguaia, tendo conquistado o título da Copa América 2011 com a camisa da celeste. Confira o desempenho do atacante nos clubes por onde passou:

2008-2014: Palermo – 122 jogos / 36 gols

2014-2018: Hull City – 110 jogos / 39 gols

2018-2019: CSKA – 15 jogos / 3 gols

2019-2020: Al Ahli – 18 jogos / 8 gols

O colorado passou as últimas semanas buscando no mercado um centroavante que pudesse substituir Paolo Guerrero, após a lesão do peruano que o deixa de fora de toda a temporada. Na última semana, a diretoria do Inter chegou a sondar Alexandre Pato, já que o atacante rescindiu contrato com o São Paulo. Mas apesar das iniciativas de negociação, Pato pediu tempo para responder, mas o colorado já demonstrou que segue buscando nomes, sem tempo para esperar ninguém.

* Por supervisão de: Marjana Vargas