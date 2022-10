Inter Com lesão na panturrilha, zagueiro do Inter desfalca o time por três semanas

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2022

Lesão foi confirmada na tarde desta sexta-feira (07 Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

Na tarde desta sexta-feira (7), o Inter informou que o zagueiro Gabriel Mercado está fora por três semanas. Uma lesão na panturrilha foi confirmada e o defensor pode ficar fora do time de Mano Menezes nos próximos quatro jogos. O argentino vem sendo peça fundamental na boa campanha do Colorado no Campeonato Brasileiro.

Mercado irá desfalcar o clube gaúcho nos confrontos contra Goiás, Botafogo, Coritiba e Ceará. Com este desfalque, o técnico Mano Menezes possivelmente irá botar Rodrigo Moledo que ficará de dupla com o zagueiro Vitão.

O Inter entra em campo neste domingo (9), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, às 11h, contra o Goiás. O time de Mano Menezes é o segundo colocado na tabela do Brasileirão, com 54 pontos, 14 vitórias, 9 empates e 4 derrotas.

