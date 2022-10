Grêmio Kannemann pode voltar ao time titular no confronto contra o Londrina neste sábado

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2022

Zagueiro retorna após tempo fora dos gramados Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Com os problemas físicos do zagueiro Walter Kannemann, a dupla vencedora nos últimos anos, não conseguiu ter uma sequência no Brasileirão da Série B, em 2022. Na partida contra o Londrina, neste sábado (8), pode acontecer o primeiro jogo da dupla Geromel e Kannemann juntos. O confronto acontece no Estádio do Café, na cidade de Londrina, às 16h30min.

Kannemann entrou em campo contra o Sampaio Corrêa e na ocasião formou dupla com o zagueiro Natan. Nesse jogo, Bruno Alves estava suspenso e o capitão Geromel foi poupado pela comissão técnica. Na última partida fora de casa contra o CSA, o defensor argentino não viajou e ficou em Porto Alegre para evitar o desgaste da viagem para Maranhão.

A última vez que o torcedor gremista pode ver a dupla campeã atuando junta foi no ano do terceiro rebaixamento do clube, em 2021. O fato aconteceu no jogo contra o Corinthians, na reta final do Brasileirão, no empate em 0 a 0, na Neo Química Arena.

