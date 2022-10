Mundo Papa volta a cobrar “vida digna com trabalho” para mais pobres

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Para Francisco, "ou o desenvolvimento é inclusivo ou não é desenvolvimento" Foto: Vaticano/Divulgação Para Francisco, "ou o desenvolvimento é inclusivo ou não é desenvolvimento". (Foto: Vaticano/Divulgação) Foto: Vaticano/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O papa Francisco voltou a pedir neste sábado (8) que os governos do mundo tenham políticas públicas de desenvolvimento que coloquem no centro dos debates as pessoas e não o lucro, focando na geração do trabalho e não no assistencialismo.

“A pobreza não pode ser combatida com o assistencialismo, isso anestesia, mas não combate. Ajudar os pobres com dinheiro deve ser sempre um remédio provisório que deve ser usado para enfrentar uma emergência. O verdadeiro objetivo deve ser permitir um estilo de vida digna mediante o trabalho. O trabalho é a porta da dignidade”, afirmou aos membros de uma associação de laicos católicos.

Para Francisco, “ou o desenvolvimento é inclusivo ou não é desenvolvimento”.

Compromisso

“A sua missão enquanto fiéis laicos é fazer ‘levitar’ a realidade econômica no sentido ético, o crescimento no sentido do desenvolvimento. Sem o compromisso de todos para fazer crescer as políticas de trabalho para os mais frágeis, se favorece a cultura mundial do descarte”, acrescentou.

O líder católico ainda lembrou que abordou o tema de maneira profunda em sua encíclica “Fratelli tutti” (Irmãos todos), em que destaca que a riqueza do mundo aumentou, “mas sem equidade, nascem novos tipos de pobrezas”. .

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo