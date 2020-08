Com look ousado, Geisy Arruda sensualiza em selfie e exibe decote farto: “Sextou”

Geisy Arruda decidiu presentear seus seguidores nesta sexta-feira (7) com mais um de seus cliques sensualíssimos. No Instagram, a influencer e escritora, que surgiu a bordo de saia vermelha e blusa, ostentou seios turbinados e deixou sua marquinha de sol à mostra.

“Sextou. Bem estilo Minnie”, escreveu na legenda que acompanhou a postagem na rede social.

Nos comentários, a musa, para variar, não demorou muito para receber uma verdade enxurrada de mensagens e elogios. “Que perfeição de mulher”, disparou um. “Bem estilosa”, opinou um terceiro. “Que mulher é essa?”, questionou ainda um terceiro.

Na última quarta-feira (5), Geisy anunciou o lançamento do seu segundo livro de contos eróticos. Intitulado de “Desejo Proibido”, o exemplar digital possui 105 páginas e reúne 13 histórias picantes e ilustradas com fotos próprias. O enredo descrito na trama também conta com relatos vivenciadas pela própria autora.