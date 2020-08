Em clima de nostalgia, Taís Araújo aproveitou a quinta-feira (6) para relembrar um ensaio em que posou para as lentes do fotógrafo Bob Wolfenson. Na imagem, publicada em preto e branco, a atriz de 41anos aparece nua, cobrindo os seios apenas com os braços. “Sem roupa e sem legenda”, brincou na legenda que acompanhou a publicação.

Nos comentários, os fãs, como de costume, não economizaram elogios à beleza da artista. “Deusa”, disse uma. “Foto”, opinou outra. “Só na beleza e no cabelão”, acrescentou ainda uma terceira.

Em postagem recente, Taís voltou a agitar as redes sociais após publicar uma foto em que aparece com barrigão de grávida. Na ocasião, até o maridão, o ator , pareceu confuso com publicação da companheira.