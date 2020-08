Neste sábado (8), das 19h as 22h, acontece a Live Solidária da Liga Feminina de Combate ao Câncer em parceria com Banco de Alimentos de Canoas.

Com apresentação de Bebeto Azevedo (colunista e pediatra), o evento promete muita música com Luiza Barbosa (que participou do The Voice Kids), Pagode do Energia e a Dupla Dimi e Leticia e a Banda Two Generation.

Também haverá espaço para informação, com o oncologista Soren Franz Marian Chicata Sutmoller, a mastologista Renata Rockenbach, a nutricionista Juliana Rocha e a psicóloga Iracema Gabardo, além da participação de Zilma Biazus, presidente da entidade, e depoimentos de quem superou ou está em tratamento da doença.

A live contará também com a presença do cantor e apresentador Alex Camboim, que lançará na ocasião a música “O Tempo de Amar”, também na versão em italiano “Il Tempo di Amare”.