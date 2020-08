Seu Jorge anuncia live com músicas de David Bowie no próximo dia 15

Cantor apresentará as versões em português de David Bowie que fez para o filme “A vida marinha com Steve Zissou”. (Foto: Divulgação)

O cantor Seu Jorge anunciou para o dia 15 deste mês, às 16h, uma live em que ele apresentará as versões em português de músicas de David Bowie que fez para o filme “A Vida Marinha com Steve Zissou”, dirigido por Wes Anderson. A transmissão vai ter ingressos vendidos a partir de 50 reais.

A trilha sonora do filme, lançado em 2004, traz releituras de canções como “Ziggy Stardust”, “Changes” e “Rebel Rebel”. No filme, ele encarna o personagem Pelé dos Santos e canta as versões, que inclusive foram aprovadas e elogiadas por David Bowie.

Em “The Life Aquatic Studio Sessions – Um tributo a David Bowie”, Seu Jorge fará uma performance intimista, só ele e seu violão. Serão 14 canções. A ambientação será natural e terá relação com a atmosfera do filme.

“Conheça meu projeto em tributo a David Bowie, desde o seu início, lá em 2005, até hoje, 15 anos depois, em que eu encerro esse ciclo, com um show on-line, adaptado a realidade atual. Para os brasileiros será mais especial ainda: eles verão esse show pela primeira vez”, informou o cantor por meio das redes sociais.