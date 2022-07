Rio Grande do Sul Com mais 22 óbitos, Rio Grande do Sul chega a 40.286 vidas perdidas em consequência do coronavírus

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2022

No Estado, 5.738 pessoas testaram positivo para a covid. Foto: Reprodução

O Rio Grande do Sul notificou neste sábado (16), a morte de 22 pessoas em consequência do coronavírus, chegando ao total de 40.286 óbitos desde o início da pandemia, em março de 2020. A maioria das notificações vieram da capital do Estado, com seis vítimas fatais, seguido de Caxias do Sul, na serra gaúcha, com mais duas vítimas da covid.

As informações vieram da Secretaria Estadual de Saúde (SES), que divulgou o boletim atualizado sobre o coronavírus no Estado referente as últimas 24 horas.

Em relação aos novos casos de coronavírus, o Rio Grande do Sul apontou 5.738 pessoas infectadas neste sábado. Com este número, o Estado gaúcho chega ao total de 2.601.241 casos confirmados da doença.

Do total de pessoas contaminadas no Rio Grande do Sul, já se recuperaram da doença 2.533.224 (97% dos casos). Outras 27.576 pessoas seguem em acompanhamento, o que corresponde a 1% das pessoas que ainda estão recebendo atendimento de saúde, pois ainda estão com o vírus ativo no organismo.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI em geral é de 88,5% (1.768 pacientes em 1.998 leitos em unidades de tratamento intensivo).

Desde o início da pandemia, 5% de 2.601.241 necessitaram hospitalização por síndrome respiratória aguda grave (SRAG), o que corresponde a 126.399 pessoas no Rio Grande do Sul.

Os municípios de residência das vítimas da covid neste sábado são:

– Porto Alegre (6 pessoas);

– Caxias do Sul (2 pessoas);

– Canoas (1 pessoa);

– Passo Fundo (1 pessoa);

– Rio Grande (1 pessoa);

– Bento Gonçalves (1 pessoa);

– Alvorada (1 pessoa);

– Sapucaia do Sul (1 pessoa);

– Santana do Livramento (1 pessoa);

– Santo Ângelo (1 pessoa);

– Farroupilha (1 pessoa);

– Nova Santa Rita (1 pessoa);

– Três Coroas (1 pessoa);

– São Miguel das Missões (1 pessoa);

– Muçum (1 pessoa);

– Pinhal da Serra (1 pessoa).

Vacinação no RS

Ao todo, o Rio Grande do Sul tem 5.429.522 pessoas imunizadas contra a covid com o esquema de três doses da vacina. A informação é da Secretaria Estadual de Saúde, que faz o Monitoramento da Imunização contra a Covid no Estado gaúcho.

O número divulgado neste sábado (16) corresponde a 59,9% da população vacinável – pessoas com 5 anos ou mais que estão com o esquema vacinal completo.

O boletim ainda aponta que 236.153 doses adicionais foram aplicadas em pessoas com baixa imunidade e outras 1.385.876 com doses de reforço ou quarta dose.

Mesmo assim, no contraponto do combate a covid, 676.182 pessoas estão com segunda dose em atraso. E mais 2.706.378 pessoas ainda não retornaram a uma unidade de saúde para a dose de reforço.

