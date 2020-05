Rio Grande do Sul Com mais seis casos fatais, o Rio Grande do Sul soma 138 perdas humanas para o coronavírus

Por Redação O Sul | 16 de Maio de 2020

Lajeado ocupa o terceiro lugar no ranking gaúcho, com 14 vítimas. (Foto: EBC)

O Rio Grande do Sul chegou neste sábado a 138 mortos por coronavírus. Os óbitos mais recentes têm como vítimas moradores de Encantado (homem-40 anos), Santo Ângelo (homem-73 anos), Espumoso (mulher-82 anos), Venâncio Aires (mulher-78 anos), Saldanha Marinho (homem-65 anos) e Lajeado (homem-86 anos), cidade que já totaliza 14 perdas, em terceiro lugar no ranking gaúcho de casos fatais.

Ao todo, já são 3.734 diagnósticos positivos de coronavírus em 225 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul desde a chegada da pandemia ao Estado, há mais de um mês. Desse universo, 2.140 (57,3%) pessoas estão curadas, ou seja, já não apresentam mais os sintomas há pelo menos 14 dias.

Porto Alegre, Passo Fundo (Região Central), Lajeado (Vale do Taquari) e Bento Gonçalves (Serra) lideram o número de notificações, respectivamente com 597, 310, 242 e 166 ocorrências em cerca de dois meses. Estas cidades também aparecem na mesma sequência no que se refere aos óbitos causados pela doença, com 21, 21, 14 (conforme já mencionado) e seis vítimas.

Caxias do Sul

Também neste sábado, foram inaugurados oficialmente dez novos leitos de UTI (unidade de terapia intensiva) do SUS (Sistema Único de Saúde) no Hospital Geral de Caxias do Sul, na Serra gaúcha. A medida faz parte de um plano de contingência elaborado pelo governo do Estado para enfrentar a pandemia de coronavírus.

“O hospital é do Estado, assim pagaremos pelos equipamentos fundamentais, o município está garantindo o pagamento das diárias e, graças a esse esforço conjunto e coordenado, a população poderá contar com o atendimento de saúde a partir deste domingo”, ressaltou o governador Eduardo Leite, após visitar as novas instalações durante a manhã.

De acordo com o site oficial do Palácio Piratini, os aparelhos estavam disponíveis desde o início de abril pelo governo (que está custeando o aluguel, no valor de R$ 180 mil mensais), mas ainda faltava a habilitação – liberação de recursos de custeio – para que pudessem ser efetivamente utilizados.

Atendendo a um apelo feito pelo governador, que autorizou o pagamento de 139 leitos sob gestão estadual até que o Ministério da Saúde regularize a situação, a prefeitura de Caxias do Sul se comprometeu a assumir uma diária de R$ 1,6 mil para cada novo leito, já que o município mantém gestão plena do setor.

Aproveitando a visita, o governador anunciou que o Estado aumentará os repasses ao Hospital Geral em R$ 400 mil, totalizando aporte de R$ 3,7 milhões mensais para custeio dos serviços: “O governo mantém convênio com a Fundação da UCS [Universidade de Caxias do Sul] há mais de 20 anos para gestão do HG, que é uma referência em saúde para toda a nossa serra gaúcha e temos certeza que é uma ajuda importante neste momento de pandemia”.

Mesmo sendo financiado pelo município, o atendimento nos novos leitos será estendido a todos os pacientes da região. Atualmente, a instituição é referência em saúde para cerca de 1 milhão de habitantes, usuários do SUS de 49 municípios da Serra gaúcha.

Os equipamentos foram instalados na sala de recuperação do bloco cirúrgico e oferecerão apoio para atendimento de pacientes com SRAG (síndrome respiratória aguda grave), causada pelo novo coronavírus. Os leitos contam com camas hospitalares, ventiladores pulmonares, monitores de beira de leito, cama bomba para mediação e bomba para dieta, entre outros equipamentos fundamentais para tratamento de Covid-19.

As novas unidades se somarão aos 10 leitos permanentes de UTI adulto do HG. A instituição oferece atendimento universal e gratuito, 100% pelo SUS.

(Marcello Campos)

