Colunistas Municípios gaúchos recebem recursos de emendas parlamentares.

Por Flavio Pereira | 17 de Maio de 2020

Deputado estadual Sérgio Peres Foto: Divulgação/ALRS Foto: Divulgação/ALRS

O direcionamento de recursos de emendas parlamentares para a área da saúde, já vem sendo liberado pelo governo gaúcho para diversos municípios. O governo do Estado confirmou, o pagamento da verba destinada pelo deputado Sergio Peres (Republicanos) para o atendimento em saúde de municípios gaúchos. Os recursos deverão ser utilizados para ações de prevenção e combate à propagação do novo coronavírus e para a estruturação de hospitais e Unidades Básicas de Saúde no atendimento de pacientes da Covid-19.

“A Saúde sempre foi prioridade das comunidades e, neste momento crítico, a atenção à vida das pessoas se faz ainda maior. Compartilho da preocupação das autoridades locais e das famílias, que hoje querem assegurar o atendimento eficiente à população”, avalia Sérgio Peres, que teve aprovadas emendas no valor de R$ 100 mil para cada município.

A alocação da verba foi realizada a partir da solicitação de lideranças locais e avaliação do Poder Executivo Estadual. Receberão os valores as UBS de Capão do Leão, Dom Pedrito, Nova Santa Rita, Três de Maio e, também do município de Carlos Gomes; o Hospital Regional do Vale do Rio Pardo, em Rio Pardo, além de Parobé, Tupanci do Sul e Vale Verde, que também deverão utilizar os recursos no enfrentamento da Covid-19.

