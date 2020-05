O ato começou por volta das 10h30min com uma concentração em frente ao Museu da República. Depois, a carreata seguiu pela Esplanada dos Ministérios até o gramado do Congresso Nacional.

No carro de som que acompanhou o percurso, os organizadores colocaram um boneco inflável com o rosto do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que segurava um símbolo de dinheiro, vestia uma camisa com o escudo do Botafogo e a logomarca da empresa Odebrecht.