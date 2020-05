A vítima levou uma facada no bairro Jardim Itu-Sabará. (Foto: Divulgação)

Um homem foi morto por um vizinho, na madrugada deste domingo (17), no bairro Jardim Itu-Sabará, na Zona Norte de Porto Alegre. A vítima foi agredida com socos e chutes e levou uma facada na rua Irmão Inocêncio Luís.

O crime ocorreu após reclamações em razão do som alto na residência onde a vítima estava com a sua mulher e outro casal, conforme a Polícia Civil. Eles ouviam música na garagem da casa, que pertence a um amigo do homem assassinado.

A vítima foi identificada como Ricardo dos Santos, 37 anos. O assassino fugiu após cometer o crime. Ele está sendo procurado pela polícia, que ouviu o depoimento de testemunhas.