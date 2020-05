Marinho foi um dos principais apoiadores da campanha presidencial de Jair Bolsonaro. Segundo ele, o coronel Miguel Braga, chefe de gabinete do então deputado estadual, acompanhado do advogado Victor Alves e de Val Meliga, ex-presidente do PSL no Rio, se encontraram com o delegado na porta da Superintendência da PF no Rio de Janeiro, na Praça Mauá.