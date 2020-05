Rio Grande do Sul Identificadas as vítimas do acidente que matou cinco pessoas em estrada na Serra gaúcha

Por Redação O Sul | 16 de Maio de 2020

Colisão ocorreu na rodovia ERS-122, em Campestre da Serra. (Foto: Reprodução/YouTube)

A colisão entre um carro Santana Quantum e um ônibus matou cinco pessoas neste sábado (16) no quilômetro 169 da rodovia estadual ERS-122, em Campestre da Serra (Serra Gaúcha). Os corpos das vítimas – todas da mesma família – ficaram carbonizados e a identificação só foi confirmada horas mais tarde. São elas Evonicio de Freitas, Martha Marlene Constante, Otávio Revail Gomes, Diego de Freitas e Cláudia Pedroso.

De acordo com informações fornecidas pelo CRBM (Comando Rodoviário da Brigada Militar), o motorista do automóvel, com placas de Caxias do Sul, teria tentado fazer uma ultrapassagem em trecho de curva da pista, por volta das 7h. O veículo, entretando, acabou batendo frontalmente no coletivo, que transportava agricultores para uma área de colheita de cenoura no município de Ipê.

Com o impacto, ambos os veículos incendiaram, conforme testemunhado por outro motorista que passava pelo local e registrou com o celular os destroços pegando fogo. A imagem, com cerca de 15 segundos de duração, foi postada no final da manhã no site de vídeos www.youtube.com.

Os ocupantes do Santana Quantum haviam embarcado em Caxias do Sul, também na Serra Gaúcha) aproximadamente às 5h e seguiam para o município de São José dos Ausentes (região Nordeste do Rio Grande do Sul), onde pretendiam visitar um primo. Todos tiveram morte instantânea e ficaram irreconhecíveis. As informações foram fornecidas ao CRBM e à Polícia Civil local pelo filho de uma das vítimas (Evoninicio).

As necropsias dos cinco corpos estão a cargo do PML (Posto Médico Legal), também em Vacaria. Até o final da noite deste sábado, não havia informações mais detalhadas sobre a liberação para velório e sepultamento, já que o estado dos corpos exige a realização de exame de DNA para confirmação oficial.

Coletivo

No ônibus, havia 20 pessoas, das quais oito sofreram ferimentos leves e passam bem, após terem recebido atendimento no hospital Nossa Senhora das Oliveiras, em Vacaria. Todos os atendidos na instituição eram passageiros do coletivo. O grupo é formado por um homem de 21 anos, outro de 22 e mais um de 42, duas mulheres de 22 anos e outra de 50.

Atuaram no resgate uma ambulância e uma viatura do Corpo de Bombeiros da cidade. O trânsito na rodovia permaneceu alternado em meia pista até ser liberado totalmente quando já eram 15h.

(Marcello Campos)

