Flávio Pereira Com mensagem de apoio do presidente Jair Bolsonaro, PL lança pré-candidatura de Onyx Lorenzoni ao Palácio Piratini

Por Flavio Pereira | 23 de março de 2022

Pré-candidato, Onyx Lorenzoni e o deputado federal Giovani Cherini com as esposas ontem, na Assembleia Legislativa. (Foto: Reprodução)

O ministro do Trabalho e Previdência Social, Onyx Lorenzoni, foi lançado ontem oficialmente como pré-candidato do PL ao Governo do Estado. O ato realizado no Teatro Dante Barone na Assembleia Legislativa, reuniu lideranças de todo o estado, deputados federais e estaduais, e teve como ponto alto uma mensagem do presidente Jair Bolsonaro, saudando aos participantes do encontro, e manifestando seu apoio à candidatura de Onyx.

Falando como pré-candidato, Onyx Lorenzoni, ao lado do coordenador-geral da sua campanha, o deputado federal Giovani Cherini, afirmou que “eu vim lá da Esplanada pra cá, para servir ao Rio Grande, para servir ao meu povo”. Ele lembrou o trabalho de Jair Bolsonaro no enfrentamento da pandemia, na gestão da economia e no atendimento à área social, e sem citar os nomes do ex-prefeito Nelson Marchezan e do governador Eduardo Leite, criticou as medidas restritivas à liberdade dos cidadãos, implantadas no estado cidadãos:

“Teve prefeito desta cidade que arrancou banco de praça e tinha governador que escolhia o que a gente poderia comprar no supermercado. Mas com que autoridade? Foram 130 mil CNPJs cancelados no Rio Grande do Sul. Multiplica por cinco, por seis, por sete, por oito, por dez. Quantos milhares de conterrâneos nossos perderam seus empregos? Aonde eles estão agora? A imprensa faz cara de paisagem, ninguém falou nada. O Imperial College de Londres, que inventou o lockdown, recebeu de professores da Universidade Johns Hopkins um trabalho hoje que fala com clareza que o lockdown só serviu para duas coisas: transmitir mais o vírus e empobrecer as pessoas”.

Citação a versículo Bíblico

A esposa de Onyx Lorenzoni, Denise Veberling Lorenzoni, também assinou ficha de filiação ao PL e, depois, falando ao público sobre a pré-candidatura de Onyx, lembrou que “a missão é nobre, e mais que votos, eu peço o apoio de vocês.” Ela citou versículo de Mateus 22;37: “Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento”.

Dória confirma 20% para policiais, professores e área da Saúde

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), garantiu que a folha de pagamento de março vai incluir o aumento de 20% no salário de policiais civis e militares, agentes públicos e profissionais da Saúde do Estado. O acréscimo começa a valer a partir de 1º de março e vale para profissionais ativos e aposentados.

Policiais gaúchos acenam com perdas de 42,55%

No Rio Grande do Sul, as categorias da segurança pública fizeram uma manifestação na Praça da Matriz cobrando negociação com o governo para definir a reposição de perdas salariais. Em nota conjunta, entidades das categorias de policiais militares criticaram o reajuste anunciado, de 5,53%, a título de revisão anual geral relativa ao ano de 2021, lembrando que “os militares estaduais não receberam qualquer sorte de reposição inflacionária em seus vencimentos, desde o ano de 2014, posto que as reposições concedidas à época reportavam-se aos períodos anteriores. Nesse sentir, segundo dados do DIEESE a inflação acumulada no período (2015-2021) com base no IPCA-Amplo foi de 42,55%.”

Gilmar Mendes: compostura zero

Ministro decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes mostrou ontem,em entrevista ao Bloomberg, mais uma vez a falta de compostura que reina dentro da Suprema Corte. O ministro, na entrevista, mencionou de forma desrespeitosa o chefe do Poder Executivo, Jair Bolsonaro, e atacou novamente a Lava Jato, embora ainda existam processos pendentes de julgamento sobre o caso no STF, do qual ele deve participar.

Acredite: STJ manda Procurador da Republica indenizar ex-presidiário Lula

Em outro giro, dentro do festival de surpresas que nos proporcionam os ministros dos tribunais superiores, no propósito de inibir o combate ao crime e aos grandes criminosos, a 4ª turma do STJ determinou que Deltan Dallagnol indenize o ex-presidiário Lula em razão de imputações realizadas no exercício da atividade funcional pelo então procurador da República em entrevista coletiva na qual utilizou recursos de PowerPoint. Os ministros fixaram a condenação em R$ 75 mil mais correção monetária e juros.

Confirmada cassação de Ruy Irigaray

O plenário da Assembleia gaúcha aprovou ontem o relatório da Comissão de Ética Parlamentar, que declara a perda de mandato parlamentar do deputado Ruy Irigaray (PSL). Foram 45 votos favoráveis e 3 contrários. Ele foi o primeiro parlamentar a ser cassado por seus colegas nesta legislatura e o terceiro na história da Casa, já que na legislatura anterior perderam o mandato Dr. Basegio (PDT), em 2015, e Mario Jardel (PSD), em 2016. Na vaga de Ruy Irigaray assume como titular,o deputado Rodrigo Lorenzoni, que filiou-se ao PL.

Deputado diz que existe “rachadinha” no Legislativo

O deputado Rodrigo Maroni (PSC) , na defesa que fez ontem ao deputado Ruy Irigaray na tribuna da casa, colocou sob suspeita todos os deputados da Casa, ao afirmar sem citar nomes, que existe “rachadinha” (cobrança de parte do salário dos servidores) no legislativo gaúcho. Maroni afirmou que “a maior parte das Câmaras de Vereadores e Assembleias Legislativas têm a chamada rachadinha, assim como tem corrupção.”

