Flávio Pereira Alexandre de Moraes assume comando do TSE em junho. Jair Bolsonaro: “A gente espera que não tenhamos nenhuma surpresa”

Por Flavio Pereira | 22 de março de 2022

Ministro Alexandre de Moraes, atual vice-presidente do TSE. (Foto: TSE)

O recente episódio no qual o ministro do STF Alexandre de Moraes promoveu um severo ataque à liberdade de atuação do aplicativo Telegram no Brasil, impondo a retirada de post publicado pelo presidente Jair Bolsonaro como condição para revogar o bloqueio, causa preocupações quanto à possibilidade de que novos episódios possam desequilibrar a campanha eleitoral, calando grupos de apoio ao presidente da República em nome de interpretações subjetivas sobre o que é fake news. Em junho deste ano, o ministro Alexandre de Moraes assumirá a presidência do TSE. Por conta desse episódio do bloqueio ao funcionamento do Telegram, já revogado, o presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), comentou acerca das eleições gerais que acontecerão em outubro deste ano. Afirmou esperar que o Tribunal Superior Eleitoral não traga “nenhuma surpresa” na eleição deste ano:

“A gente espera que não tenhamos nenhuma surpresa por parte do TSE. Espero, porque vocês sabem disso tudo que está acontecendo.”

Jair Bolsonaro ganhou mais 170 mil seguidores

A repercussão do caso rendeu milhares de novos seguidores para o presidente Jair Bolsonaro. Na sexta-feira, dia em que a suspensão foi divulgada, o presidente acumulava 1,086 milhão de pessoas seguindo o grupo dele no aplicativo, que é amplamente usado por seus apoiadores. Ontem, às 21 horas, o chefe do Executivo havia ultrapassado 1,257 milhão.

Desvio na merenda escolar e propinas da Odebrecht: pesadelos de Geraldo Alckmin

O ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), que prepara-se para integrar a chapa como vice do ex-presidiário Lula, tenta reverter uma ação na Justiça Eleitoral por suposto recebimento de R$ 11 milhões em caixa dois da Odebrecht. A proximidade com Lula, cujo prestígio junto a alguns ministros da Suprema Corte é indiscutível, já começa a trazer algumas coincidências benéficas para Alckmin: a Justiça Eleitoral mandou arquivar, por falta de provas, um outro processo no qual Geraldo Alckmin foi citado na delação de um executivo da Ecovias que lhe teria repassado de R$ 3 milhões nas campanhas de 2010 e 2014. Alckmin também foi investigado pelo Ministério Público de São Paulo no esquema de desvio e fraude nas licitações da merenda em prefeituras e no governo do estado de São Paulo.

Pré-candidatura de Onyx Lorenzoni pelo PL

Será às 17 horas, no auditório Dante Barone da Assembleia Legislativa, o ato de lançamento pelo PL da pré-candidatura do atual ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, ao governo do Estado.

Recuperada, Praça da Matriz precisa de atenção

Vítima da omissão dos poderes públicos nos últimos anos, consentindo com os mais variados tipos de vandalismo e acampamentos no local, a Praça da Matriz, no centro histórico da capital gaúcha, vem sendo submetida a um oneroso processo de restauração, pago pela sociedade, em fase de conclusão. Antevendo o futuro, ontem, o prefeito Sebastião Melo sugeriu que a Praça da Matriz, seja adotada pelo conjunto de poderes e órgãos que a circundam: o Palácio Piratini, a Assembleia Legislativa, Ministério Público e pelo Palácio da Justiça, com apoio da arquidiocese de Porto Alegre, já que a Catedral Metropolitana fica defronte à praça.

Acordo de líderes para votar proposta de cassação do deputado Ruy Irigaray

Mesmo com a pauta carregada de hoje à tarde (entrega da Medalha do Mérito Farroupilha para Cláudio Goldzstein, e o Grande Expediente em homenagem aos 250 anos de Porto Alegre), já existe consenso entre integrantes do Colégio de Líderes que se reúne na manhã desta terça-feira, para encerrar o caso, e levar à votação em plenário, o Projeto de Resolução 15/2021 que “declara a perda de mandato parlamentar do deputado Ruy Irigaray”. Relator da proposta de cassação na Comissão de Ética, o deputado Beto Fantinel (MDB) acredita que a questão se decida nesta terça-feira em plenário, após sucessivos adiamentos. Fantinel evita fazer qualquer prognóstico, mas lembra que na Comissão de Ética que instruiu o processo, e onde ele foi relator,a proposta foi aprovada por unanimidade ainda em novembro do ano passado. Ele observa que o fato do projeto estar colocado em ultimo lugar na pauta não representa problema, “pois basta ser aprovada a inversão de pauta para garantir a votação nesta terça”.

