Inter Com Mercado Suspenso, veja quem pode formar a dupla de zaga colorada contra o Atlético-GO

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2022

Foto: Ricardo Duarte / Internacional

Classificado para a próxima fase da Sul-Americana, o Inter agora foca no confronto contra Atlético-GO, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. Na competição, o colorado ocupa a 11ª posição, com 10 pontos. Para a partida, o técnico Mano Menezes tem um problema: Gabriel Mercado levou o 3° cartão amarelo contra o Cuiabá e deve cumprir suspensão. As opções para formar a dupla de zaga colorada, ao lado de Vitão, são Bruno Méndez e Kaique Rocha.

Bruno Méndez

O zagueiro uruguaio é o mais cotado para assumir a função. Bruno Méndez vem sendo utilizado com regularidade pelo técnico Mano Menezes, principalmente na Copa Sul-Americana. Na competição, o jogador atuou em todas as partidas da fase de grupos. Nos 6 jogos, o colorado passou apenas 2 sem ser levar gols. No Campeonato Brasileiro, o jogador foi a campo em 4 oportunidades, saindo sem gols também em 2 oportunidades.

Kaique Rocha

O atleta oriundo das categorias de base do colorado é a segunda opção para formar a dupla com Vitão. O zagueiro foi titular durante todo o Campeonato Gaúcho, mas não atua desde o dia 4 de abril, na derrota colorada, na estreia do brasileirão, para o Atlético-MG, no Mineirão. Na ocasião, Kaique sofreu lesão na coxa direira e retornou às atividades há duas semanas.

