Inter Inter enfrentará o Colo-Colo nas oitavas de final da Sul-Americana

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Inter fechou fase de grupos na liderança da chave E. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Sorteio realizado no início da tarde desta sexta-feira (27) definiu o Colo-Colo, do Chile, como adversário do Inter nas oitavas de final da Sul-Americana 2022. As datas do confronto, que terá sua partida de ida disputada no Chile, serão divulgadas em breve.

Líder do grupo E da Sul-Americana, o Inter avançou para os mata-matas com três vitórias e três empates nos seis jogos que realizou por sua chave. Após empatar as duas primeiras partidas, contra 9 de Octubre-EQU, fora de casa, por 2 a 2, e diante do Guaireña-PAR, no Beira-Rio, em 1 a 1; o Colorado conquistou 10 dos últimos 12 pontos que disputou na competição continental.

No primeiro compromisso disputado sob o comando de Mano Menezes na Sul-Americana, o Inter venceu o Deportivo Independiente Medellín, fora de casa, na terceira rodada do torneio. O triunfo de 1 a 0 foi sucedido por empate em 1 a 1 como Guaireña-PAR, no Paraguai. Já no encerramento da chave, DIM e 9 de Octubre sucumbiram ao Beira-Rio. Os colombianos foram superados por 2 a 0, enquanto a equipe do Equador sofreu goleada de 5 a 1.

Brasileirão

O Colorado intensificou na tarde desta sexta-feira (27) a preparação para o confronto com o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro. Foi a segunda atividade visando ao duelo da próxima segunda-feira (30), no estádio Beira-Rio. Com onze jogos de invencibilidade na temporada, os comandados de Mano Menezes vão em busca de mais três pontos para subir na tabela.

No treinamento desta sexta, o técnico focou na parte tática da equipe. Mano dividiu o elenco em três times no gramado, enquanto dois realizavam um coletivo, ajustando posicionamento e movimentação, outro fazia um exercício de posse de bola em campo reduzido.

O grupo colorado volta a treinar na manhã deste sábado (28), encerrando a preparação da equipe no domingo (29) para a partida contra o Atlético-GO.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter