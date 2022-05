Inter Inter oficializa proposta por Bruno Méndez

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Foto: Ricardo Duarte / Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter oficializou uma proposta ao Corinthians para a compra do zagueiro Bruno Méndez. O valor de 100% do passe do atleta, estipulado em contrato, é de R$ 30 milhões. A investida do colorado foi para a aquisição de 50%. No entanto, a diretoria do clube paulista considerou a oferta muito inferior aos R$15 milhões. A vontade do timão é de que o jogador retorne a equipe ao final de seu empréstimo, no dia 30 de junho. O zagueiro atuou em 19 jogos desta temporada, em 2 dois deles a defesa não sofreu gols.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter