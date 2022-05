Dupla Gre-Nal Alemão e Mauricio desfalcam o Inter contra o Atlético-GO

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2022

Os dois jogadores não vinham sendo titulares Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional

O Internacional se reapresentou no CT Parque Gigante nesta quinta-feira (26) após a partida contra o 09 de Octubre, que classificou o Colorado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Durante o jogo, o centroavante Alemão sentiu um desconforto durante o aquecimento e o meia Mauricio acabou saindo lesionado.

Alemão teve constatado um edema na coxa direita e Mauricio uma entorse no joelho, e os dois desfalcam o Internacional no jogo contra o Atlético-GO, na próxima segunda-feira (30). O jogo acontece às 20:00 no estádio Beira-Rio com transmissão completa da Rádio Grenal.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

