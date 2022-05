Dupla Gre-Nal Após título, Roger destaca o retorno de Kannemann e Romildo comenta a situação de Lucas Leiva

Por Redação O Sul | 25 de maio de 2022

Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Logo após a vitória por 5 a 0 sobre Glória, em Vacaria, e a conquista gremista do título da Recopa Gaúcha, o técnico Roger Machado e o presidente Romildo Bolzan concederam entrevista coletiva. Dentre os temas abordados, estiveram o retorno de Walter Kannemann aos gramados e os rumores de uma negociação entre Grêmio e Lucas Leiva.

Sobre Kannemann, Roger ressaltou a importância do retorno do argentino, e como o jogador é capaz de agregar à equipe. “A liderança dele é inquestionável. Hoje ele incendiou o vestiario e o jogo.”. Romildo também destacou o retorno do jogador. “Ele possui a imposição pelo exemplo. A indignação e a competitividade necessárias para nos ajudar a sair desta situação.”

O técnico gremista também comentou sobre o esquema com três zagueiros e a estreia do Natã, presente na seleção do Campeonato Gaúcho, enquanto ainda atuava pelo Aimoré. ” O primeiro objetivo foi equilibrar a equipe. É uma possibilidade que me permite um meio-campo mais leve e até a utilização de dois centroaventes. O Natã nos passou segurança durante a partida. É uma afirmação e uma realidade”.

Especulado no tricolor nos últimos dias, após a sua saida da Lazio, Lucas Leiva foi um dos assuntos da coletiva do presidente do Grêmio. Romildo elogiou o jogador, mas citou a realidade economica do clube. “É um atleta de extrema qualidade. Não temos uma conversa diretamente com ele, mas temos uma limitação financeira. Caso haja uma situação boa para ambas as partes, estaremos prontos. Hoje, não há nenhuma situação que gere uma perspectiva de negócio.”

O tricolor gaúcho volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Vila Nova, fora de casa, às 16h, em partida válida pela 9ª rodada da série B.

