Grêmio Grêmio goleia o Glória por 5 a 0 e conquista o tri da Recopa Gaúcha

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Elkeson, Campaz, Janderson, Varela e Ricardinho marcaram os gols do Tricolor, em Vacaria. Foto: Reprodução/Flickr Elkeson, Campaz, Janderson, Varela e Ricardinho marcaram os gols do Tricolor, em Vacaria. (Foto: Rerpdoução/Flickr) Foto: Reprodução/Flickr

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na noite desta terça-feira (24), o Grêmio conquistou mais um título estadual nesta temporada. Com uma equipe alternativa, a equipe comandada pelo técnico Roger Machado viajou a Vacaria, no interior do Rio Grande do Sul, para enfrentar o Glória, em partida válida pela decisão do título da Recopa Gaúcha. Com gols assinalados por Elkeson, Campaz, Janderson, Jhonata Varela e Ricardinho, o Tricolor venceu os donos da casa por 5 a 0.

Primeiro tempo

Os minutos iniciais foram com ambas as equipes estudando o jogo e buscando o campo de ataque. A primeira chance foi adversária, logo aos 5 minutos, com um chute de longa distância de Vitor, que pegou o rebote de uma defesa de Brenno e arriscou, levando perigo a meta tricolor. Mas de imediato, o Grêmio respondeu com efetividade: Janderson desceu pela direita e fez um cruzamento rasteiro na área para Elkeson, que se esticou e empurrou para o fundo das redes, abrindo o marcador, com 7’ jogados.

Com muita disputa nas jogadas, a partida passou a ficar tensa e truncada, mas com uma leve superioridade tricolor. Passados 21’, foi a vez de Campaz cobrar um escanteio, colocando a bola na marca penal, mas a zaga do Glória fez o corte. Seis minutos depois, Thiago Rosa deu um passe para Elkeson mais à esquerda, invadindo a área – o atacante recebeu e finalizou, mas mandou por sobre o gol.

Aos 33’, o Grêmio se lançou para o ataque com Janderson acionado na direita, mas a bola correu demais e acabou saindo pela linha de fundo. Logo em seguida, Campaz carregou pela esquerda e cruzou na área, mas ninguém conseguiu alcançar e completar a gol.

Já o Glória tentou uma reação com 38 minutos, em uma oportunidade de bola parada, em falta da intermediária de ataque. Gabriel Grando saiu do gol e fez a defesa da cobrança de Germano.

Na reta final, o Grêmio chegou com Janderson dentro da área, que tentou passar pela marcação de Vitor, mas foi derrubado com falta. Pênalti bem assinalado. Na cobrança, Campaz foi certeiro e estufou as redes adversárias, mandando no meio, no alto, com 45 minutos jogados.

Segundo tempo

O Tricolor voltou a campo com a mesma formação para a etapa complementar.

Com 8’ jogados, o time do interior do estado chegou com perigo com um chute de fora da área de Baggio, que obrigou Gabriel Grando a voar para fazer a defesa e espalmar por sobre a meta.

O técnico Roger Machado fez sua primeira mudança passados 12’, quando Kannemann deixou o campo para a entrada de Heitor.

Foi aos 17 minutos, que o Tricolor conseguiu ampliar a contagem com um golaço. Campaz colocou na área e Janderson mandou de bicicleta, balançando as redes adversárias e assinalando o terceiro gol gremista.

Mais duas alterações foram feitas: Elkeson e Sarará deram lugar a Ricardinho e Jhonata Valera, aos 20’.

Não demorou para nascer o quarto gol do Tricolor, passados 24 minutos. Em uma jogada bem trabalhada, Campaz deu um passe em diagonal para Janderson, que fez a progressão e encontrou Jonatha Varela na direita. O meia recebeu e finalizou direto para o fundo das redes.

As últimas modificações na equipe foram feitas: Janderson e Thiago Santos saíram para Kevin e Fernando Henrique, aos 26’.

Foi aos 35’, que Ricardinho ampliou a contagem no Estádio Altos da Glória. O atacante recebeu na esquerda e chutou cruzado, na saída do goleiro, marcando o quinto gol gremista.

Ficha técnica

Grêmio

Gabriel Grando; Rodrigues, Natã e Kannemann (Heitor); Sarará (Jhonata Varela), Thiago Santos (Fernando Henrique), Benítez, Campaz e Thiago Rosa; Janderson (Kevin Quejada) e Elkeson (Ricardinho) Técnico: Roger Machado.

Glória

Samuel; Marcão, Igor Douglas e Vitor; Vacaria (Bruno Cruz), Baggio (Felipe Klein), Tcharles (Biel) e Germano; Paulista (Francis) e João Paulo (Rafael Gelatti) Técnico: Alê Menezes

Arbitragem

Roger Goulart, auxiliado por Otávio Legramanti e Conrado Bittencourt Berger.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio