Porto Alegre Em Porto Alegre, IGP assina ordem de início de obras para novo posto de identificação no Shopping João Pessoa

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2022

Obra deve começar em aproximadamente cinco dias úteis. Foto: Grégori Bertó/SSP Obra deve começar em aproximadamente cinco dias úteis. (Foto: Grégori Bertó/SSP) Foto: Grégori Bertó/SSP

Na tarde de terça-feira (24), foi assinada a ordem de serviço para o início das obras do novo Posto de Identificação do Instituto-Geral de Perícias (IGP) em Porto Alegre. A unidade será instalada no Shopping João Pessoa, e os recursos para a construção foram viabilizados pelo Programa Avançar na Segurança, anunciado em outubro de 2021. As obras devem começar em cinco dias úteis.

O secretário de Segurança Pública, coronel Vanius Cesar Santarosa, frisou os ganhos da comunidade gaúcha com a nova unidade. “A descentralização do atendimento do IGP aos moldes da Polícia Federal – que emite passaportes no Shopping Praia de Belas – melhora e dá ainda mais qualidade no atendimento ao cidadão”, falou o coronel Santarosa.

O termo foi assinado pelo secretário de Obras e Habitação, Volnei Minozzo, e o representante da empresa Toro Engenharia Ltda, Matheus Minatto, vencedora do certamente para a realização da obra. O coronel Vanius Cesar Santarosa, a diretora-geral do IGP, Heloisa Kuser, e a gerente do Shopping João Pessoa, Cristiane Bernardo, participaram da cerimônia no terceiro piso do complexo, localizado no bairro Farroupilha.

