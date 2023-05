Futebol Com Messi vaiado, Mbappé brilha e PSG atropela o Ajaccio em casa no Campeonato Francês

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2023

Mbappé marcou duas vezes. (Foto: Reprodução/Twitter)

O Paris Saint-Germain (PSG) goleou o Ajaccio por 5 a 0 nesse sábado (13) no Parc des Princes, em Paris (França), em partida que valeu pela 35ª rodada da do Campeonato Francês. Ruiz, Hakimi, Mbappé (duas vezes) e Yousouff (contra) marcaram os gols da partida, que também marcou o retorno de Lionel Messi ao time do PSG após suspensão por conta da viagem não autorizada à Arábia Saudita. O astro argentino foi vaiado pela torcida parisiense.

Com o resultado, o Paris chegou aos 81 pontos e ampliou sua vantagem na liderança do Francês. Por sua vez, o Ajaccio segue afundado na 18ª posição, com 23 pontos, na zona de rebaixamento.

Jogo

O PSG abriu o placar com Fabián Ruiz aos 22 minutos do primeiro tempo. O espanhol recebeu, driblou dentro da área e tocou com a parte externa do pé esquerdo na saída do goleiro, 1 a 0 para o Paris.

Aos 33, Mbappé recebeu dentro da área, driblou e finalizou desequilibrado para defesa do goleiro do Ajaccio. No rebote, Hakim apareceu para completar e dobrar a vantagem do PSG no Parc des Princes.

Logo no início da etapa final, no primeiro minuto, Mbappé deixou o dele após confusão dentro da área do Ajaccio. Após uma sequência de divididas, o astro francês apareceu para soltar a canhota na bola e marcar o terceiro do Paris.

Aos nove minutos, Sergio Ramos achou um belo lançamento para Mbappé. O camisa sete aproveitou a falha do zagueiro para soltar um foguete de primeira, 4 a 0 para o PSG.

Mbappé recebeu na direita aos 28 da etapa final, cruzou de letra e a zaga conseguiu afastar. No rebote, Vitinha finalizou, a bola sobrou para Marquinhos chutar cruzado e Yousouff, contra, mandou para o fundo das redes para consolidar a goleada do PSG sobre o Ajaccio, 5 a 0. Após o quinto gol, ainda tiveram duas expulsões, uma para cada time. Hakimi, do Paris, e Mangani, do time visitante, receberam cartão vermelho.

No próximo domingo (21), o PSG encara o Auxerre fora de casa às 15h45 (de Brasília-DF) para seguir na liderança da Ligue 1. No mesmo dia, o Ajaccio recebe o Rennes, às 8h (de Brasília).

Ficha técnica

— PSG: Donnarumma, Marquinhos, Sergio Ramos, Danilo Pereira (Bitshiabu), Hakimi, Verratti (Vitinha), Fabián Ruiz (Renato Sanches), Bernat (Zaïre-Emery), Messi, Ekitiké (Soler) e Mbappé. Técnico: Christophe Galtier.

— Ajaccio: Sollacaro, Youssouf, Avinel, Vidal, Diallo (Alphonse), Coutadeur (Soumano), Mangani, Barreto (Chabrolle), Marchetti, Spadanuda (Chegra) e El Idrissy (Nouri). Técnico: Olivier Pantaloni.

